Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійні свята 23 лютого в церковному календарі – початок Великого посту

23 лютого 2026 року православна церква розпочинає Великий піст, найважливіший період у церковному році, що готує вірян до Великодня.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 лютого 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Початок Великого посту

Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва фото 1

Сьогодні розпочинається Великий піст – час для потужної духовної переміни. Перший день посту, Чистий понеділок, символізує повне очищення душі й тіла. Це період найсуворіших обмежень, коли віряни намагаються відмовитися від усього світського, аби зосередитися на покаянні та милосерді. У 2026 році Великий піст триватиме до 11 квітня включно.

Молитви дня

Господи і Владико життя мого, дух лінощів, безнадії, владолюбства і марнослів’я не дай мені. Дух же ціломудрості, смиренномудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму. Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний навіки-віків.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що початок посту та прикмети цього дня вказують на майбутній врожай:

  • Якщо на «потужний» мороз – чекайте на швидку весну без холодних дощів.
  • Якщо у Чистий понеділок стоїть ясна погода – осінь буде погожою та сухою.
  • Птахи збираються на верхівках дерев – скоро прийде справжнє весняне тепло.
  • Якщо сороки ховаються в лісі – очікуйте на затяжну хуртовину.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Великий піст вважається найсуворішим та найголовнішим: одна з найбільших заборон – тваринна їжа
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 сiчня, 00:00
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 лютого, 00:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
7 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 11 лютого 2026: традиції та молитва
10 лютого, 22:00
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого, 00:00
23 січня 2026 року патріарх Філарет святкує 97-річчя
Філарету – 97. Шлях легендарного патріарха та знакові цитати
23 сiчня, 09:33

Суспільство

«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській
«Наказу йти на штурм не було». Музейники розповіли, що свідчив Парубій про розстріли на Інститутській
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN
В Україні триває одна з найгірших демографічних криз у світі: подробиці від CNN
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року
Убив чоловіка одним ударом. На Закарпатті експоліцейський сяде до тюрми на сім років
Убив чоловіка одним ударом. На Закарпатті експоліцейський сяде до тюрми на сім років
Річниця Євромайдану. Стало відомо, які свідчення історикам залишив Андрій Парубій
Річниця Євромайдану. Стало відомо, які свідчення історикам залишив Андрій Парубій

Новини

Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Сьогодні, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Сьогодні, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Сьогодні, 18:22
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 08:00
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Сьогодні, 07:30
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua