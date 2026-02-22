Яке релігійне свято відзначається 23 лютого 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 23 лютого в церковному календарі – початок Великого посту

23 лютого 2026 року православна церква розпочинає Великий піст, найважливіший період у церковному році, що готує вірян до Великодня.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 23 лютого 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Початок Великого посту

Сьогодні розпочинається Великий піст – час для потужної духовної переміни. Перший день посту, Чистий понеділок, символізує повне очищення душі й тіла. Це період найсуворіших обмежень, коли віряни намагаються відмовитися від усього світського, аби зосередитися на покаянні та милосерді. У 2026 році Великий піст триватиме до 11 квітня включно.

Молитви дня

Господи і Владико життя мого, дух лінощів, безнадії, владолюбства і марнослів’я не дай мені. Дух же ціломудрості, смиренномудрості, терпіння і любові даруй мені, рабу Твоєму. Так, Господи Царю, даруй мені бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословенний навіки-віків. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що початок посту та прикмети цього дня вказують на майбутній врожай: