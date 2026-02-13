Головна Країна Суспільство
Глава УГКЦ передав Папі Римському списки українських полонених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Глава УГКЦ передав Папі Римському списки українських полонених
Предстоятель Української греко-католицької церкви подякував Папі Леву XIV за підтримку України
фото: УГКЦ

Блаженніший Святослав вдруге зустрівся з понтифіком від моменту його обрання на папський престол

Предстоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав під час зустрічі у Ватикані з Папою Римським Левом XIV передав йому списки українських полонених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УГКЦ.

Папа Лев XIV прийняв главу УГКЦ в Апостольському палаці Ватикану. Блаженніший Святослав подякував понтифіку за солідарність і підтримку України, дипломатичні зусилля Святого Престолу на шляху до справедливого та тривалого миру в Україні.

Блаженніший Святослав обговорив із Папою Римським окремі ініціативи УГКЦ щодо взаємодії із громадянським суспільством України та міжнародним співтовариством, а також передав списки полонених, отримані безпосередньо від родин полонених і зниклих безвісти.

Це друга особиста аудієнція глави УГКЦ із Папою Левом XIV від моменту обрання на папський престол. Перша зустріч відбулася в перший тиждень його понтифікату.

Нагадаємо, Україна отримала гуманітарну допомогу з Ватикану. На прохання Папи Лева XIV до України відправили три вантажівки з ліками та продуктами харчування, а також 80 електрогенераторів.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де тривають військові дії, оголосити перемир’я на час зимових Олімпійських ігор-2026 в Італії. Лев XIV наголосив на важливості припинення вогню на час проведення змагань.

До слова, під час недільної проповіді Папа Римський Лев XIV нагадав світові про страждання українського народу від російських обстрілів. Понтифік висловив жаль, що ці атаки є «особливо серйозними, спрямованими переважно на енергетичну інфраструктуру, в той час як холод посилюється, сильно б’ючи по цивільному населенню».

Теги: Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук УГКЦ Папа Римський полон релігія

