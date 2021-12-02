2 грудня: яке сьогодні свято, традиції і заборони

Сьогодні відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Сьогодні не можна зациклюватись на негативних думках

Сьогодні, 2 грудня, у світі відзначають Міжнародний день боротьби за скасування рабства та Міжнародний день модельної залізниці, а віряни вшановують пам'ять святого Авдія.

Міжнародний день боротьби за скасування рабства

Щороку 2 грудня за рішенням Генеральної Асамблеї ООН відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Саме цього дня 1949 року на 4-й сесії ГА ООН було прийнято Конвенцію про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами. В України документ набрав чинності 15 лютого 1955 року.

Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та порушення прав людини, яка не втрачає актуальності у ХХІ ст. для жодної країни світу, включаючи Україну. Експлуататори отримують прибуток через контроль та експлуатацію інших людей. Ця проблема може торкнутися кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи соціального статусу.

Міжнародний день модельної залізниці

2 грудня святкують Міжнародний день модельної залізниці (International Model Railroading Day). В кінці XIX століття Ойген та Карл Меркліни, які були власниками німецької компанії з виробництва іграшок, представили на Лейпцизькому ярмарку першу модельну залізницю.

Це був локомотив із вагонами, який міг їздити і розвертатися на колії в формі вісімки за допомогою вбудованого годинникового механізму.

Всесвітній день комп’ютерної грамотності

Також 2 грудня святкують Всесвітній день комп’ютерної грамотності (World Computer Literacy Day). Вперше подію провели ще 2001 року в Індії. Там одна з IT-компаній вирішила привітати своїх співробітників з 20-ю річницею існування і провести дослідження рівня цифрової обізнаності.

Зовсім скоро це свято стало популярним і в інших країнах світу.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам’ять святого Авдія, якого вважають одним із 12 малих пророків, які жили за часів розгрому Єврейського царства. Також у народі називали Авдія покровителем сімейного щастя та добробуту.

Авдій жив в період розпаду Єврейського царства (VI ст. до Різдва Христового) в невеликому селі Вифарам на Єфремовій горі. З дитинства він відрізнявся благочестивістю та вірою в Бога. Навіть коли більша частина ізраїльтян відвернулася від Господа, Авдій стояв на своєму і переховував в себе вдома близько 100 інших християн.

Авдій служив управителем дому у лукавого царя Ахава, який відіслав три військових загони для пошуків пророка Іллі. Один з них очолював Авдій. Дорогою два інших загони були уражені небесним вогнем. Уражений силою Господа Авдій покинув царську службу і став учнем пророка Іллі. Невдовзі у нього самого з’явилася здатність до пророцтва.

Народні прикмети й традиції

Якщо сьогодні сніжна та вітряна погода, то зима буде довгою і холодною;

Якщо на небі ні хмаринки, то будуть заморозки;

Якщо дуже похмура погода, то незабаром буде відлига;

Якщо птахи літають дуже низько, то до опадів;

Якщо сокирою помахати на вулиці, то можна відігнати негоду.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися, лаятись та бажати зла іншим і собі;

Не можна займатись важкою фізичною працею та садівництвом;

Не можна зациклюватись на негативних думках;

Не можна дивитись у люстерко до сходу сонця;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна піддаватись на провокації та встрягати у конфлікти;

Не можна ходити босоніж.

Хто святкує день ангела

У середу, 2 грудня, іменини відзначають Іван, Дмитро, Денис, Григорій, Михайло, Сергій, Петро, Валентин, Костянтин, Олександр, Веніамін, Ігнатій, Федір та Андріан.

Як повідомлялося, 29 листопада на Софійську площу в Києві привезли частину металевих конструкцій, з яких будуть монтувати штучну ялинку на місці майбутнього новорічно-різдвяного містечка. Монтаж ялинки розпочався 30 листопада і триватиме 10 днів.

Ялинка традиційно запалає своїми вогнями 19 грудня, у День святого Миколая.

Цьогоріч головна новорічна ялинка у Києві буде прикрашена на тему народження Ісуса.

Також на новорічні свята ВДНГ перетвориться на казковий світ. «Зимова країна» відкриється 11 грудня.

30 листопада біля будівлі Офісу президента на вул. Банковій у Києві почали монтувати ковзанку.