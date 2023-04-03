3 квітня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

В цей день не поливайте кімнатні квіти, щоб не спровокувати сварки

В цей день не поливайте кімнатні квіти, щоб не спровокувати сварки

Сьогодні, 2 квітня, День народження мобільного телефону. Віряни вшановують пам'ять святителя Кирила.

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3 квітня в Україні і світі святкують День дитячої йоги. Молоде і досить цікаве свято, яке було створене 2016 року. Під час заняття йогою працює весь організм, а ще покращується психологічний стан. Головна мета дня в тому, щоб підвищити поінформованість суспільства в позитивному впливі йоги на дитячий організм та залучення молодого покоління до занять йогою.

Також 3 квітня святкують День народження кавниці. Саме цього дня 1829 року Джеймс Каррінгтон отримав патент на ручну кавомолку. Завдяки пристрою для перемелювання кавових зерен значно спрощується і прискорюється процес приготування кави. А ще від ступеня помолу залежить смак популярного напою.

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А ще 3 квітня – День народження мобільного телефону. 1973 року Мартін Купер показав світові перший мобільний телефон та здійнив перший мобільний дзвінок. Без цього ґаджета важко уявити життя сучасної людини. Завдяки своїй портативності він допомагає поспілкуватися з будь-ким в будь-який час. Згодом мобільний телефон розвинувся до смартфона, який вже виконує набагато більше функцій.

3 квітня День твіду. Твідом називають таку еластичну тканину, яка виготовляється з вовни і є дуже м'якою на дотик. З'явилася вона в Шотландії та Ірландії в XVIII столітті. Спочатку твід був популярним лише серед фермерів, але вже в XIX столітті увійшов в моду серед аристократів. Першою модельєркою, яка використала твід в своїх показах і зробила одяг з нього модним, була Коко Шанель.

Також 3 квітня святкують День народження штрих-коду. Саме цього дня 1973 року компанія IBM показала світові розробку штрихового коду. Її спільно створили Норман Джозеф Вудланд та Бернард Сільвер. Штрих-код – графічна інформація, яка наноситься на необхідний предмет для ідентифікації товару.

А ще 3 квітня Всесвітній день вечірки. Подія була створена ще 1996 року, а підштовхнув до цього роман Ванни Бонта під назвою «Політ». В книзі розповідається про фантастичну історію із зворотнім відліком часу, згідно з якою роман завершується 2000 року 3 квітня. Тоді планета святкує масштабне свято задля єднання людства.

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3 квітня святкують і Всесвітній день водних тварин (World Aquatic Animal Day). Ця щорічна подія присвячена виключно водним тваринам. Головна мета дня полягає в поширенні інформації про тих диких тварин, які живуть у воді чи поблизу неї.

Яке сьогодні церковне свято

3 квітня в церковному календарі – день пам’яті святителя Кирила. Віряни знають його як учня апостола Петра, який висвятив його в єпископи Сицилії. Прославився Кирило як богоугодна людина, багато людей він привів до віри, завжди втішав нужденних, здійснив чимало чудес.

Помер святитель в глибокій старості. Поховали його на острові, а його мощі все ще мають цілющу силу.

Традиції дня

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3 квітня намагалися окропити землю водою з колодязя, адже вірили, що так можна забезпечити хороший урожай. Також цією водою вмивалися, щоб вберегтися від хвороб, пристріту.

Що сьогодні не можна робити

Не поливайте кімнатні квіти, щоб не спровокувати сварки.

Не варто прати білизну, тому що можна потривожити водяного.

Не пліткуйте, не заздріть і не лінуйтеся.

Прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: почути грім на врожайний рік; Будь ласка, читайте текст після реклами

багато соку з берези — буде багато дощів влітку;

сині хмари — на теплу, але дощову погоду.

Іменини

Антон, Бенедикт, Афанасій, Хома, Яків, Кирило, Филимон, Федір.