3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна сваритись та конфліктувати
Сьогодні, 3 лютого, у світі відзначаються неофіційні свята – Всесвітній день вільної любові і Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні 3 лютого віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері «Відрада» або «Розрада».
Народні прикмети й традиції
- Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода;
- Якщо 3 лютого сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються;
- Якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку - хороший врожай;
- Якщо у цей день зробити хорошу справу, то добро повернеться.
Що не можна робити сьогодні
- Не можна сваритись та конфліктувати;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна давати і брати у борг;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі;
- Не можна виходити на вулицю до світанку.
Хто святкує день ангела
У середу, 3 лютого, іменини відзначають Ганна, Анна, Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан та Лаврентій.