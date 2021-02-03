3 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

3 лютого відзначають Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою

Сьогодні не можна сваритись та конфліктувати

Сьогодні, 3 лютого, у світі відзначаються неофіційні свята – Всесвітній день вільної любові і Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні 3 лютого віряни вшановують пам'ять пpеподобного Максима Грека, а також відзначають ікони Божої Матері «Відрада» або «Розрада».

Народні прикмети й традиції

Якщо птахи літають низько над землею, то буде негода;

Якщо 3 лютого сонячна та малохмарна погода, то морози затримаються;

Якщо вночі видно Місяць, то буде ясний день, а влітку - хороший врожай;

Якщо у цей день зробити хорошу справу, то добро повернеться.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритись та конфліктувати;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна давати і брати у борг;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна тримати вдома старі та поламані речі;

Не можна виходити на вулицю до світанку.

Хто святкує день ангела

У середу, 3 лютого, іменини відзначають Ганна, Анна, Анастасія, Клавдія, Іполіта, Агнія, Валеріан, Євген, Максим, Феодосій, Іван, Гнат, Оскар, Офелія, Стефан та Лаврентій.