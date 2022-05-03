3 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Є вірування, що в цю пору душі мертвих предків тужать за родичами та земним життям, а тому повертаються у наш світ

Сьогодні, 3 травня, у світі відзначають Всесвітній день свободи преси та День Сонця. Православними віруючими 3 травня шанується преподобний Феодор Трихина (власяничник). Наші пращури називали цей день Федором Неводником.

Є вірування, що в цю пору душі мертвих предків тужать за родичами та земним життям, а тому повертаються у наш світ. Однак, щоб це вдалося, їх треба закликати.

Яке церковне свято

За релігійним календарем сьогодні 3 травня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Трихіна. Він народився у Константинополі та був сином багатих батьків, який відмовився від слави та багатства й пішов у пустельний монастир, де весь час проводив у пості та молитві.

В народі цей день був днем Окликання предків. Була поширена традиція 3 травня ходити на цвинтар, голосити, плакати і кликати родичів, яких уже немає в живих.

Міжнародний день сонця

Започаткувало подію Міжнародне товариство сонячної енергії 1994 року. Цього дня в різних країнах світу традиційно відбуваються заходи по вивченню найближчої до планети Земля зірки, а також обговорення між науковцями щодо ефективного використання сонячної енергії.

Всесвітній день свободи преси

Це ще одне нагадування про те, що потрібно поважати свободу преси. Також цього дня обговорюється журналістська професійна етика.

Всесвітній день свободи преси було проголошено Генеральною асамблеєю ООН у 1993 році за рекомендацією Генеральної конференції ЮНЕСКО 1991 року. Це, у свою чергу, стало відповіддю на заклик африканських журналістів, які в 1991 році прийняли Віндхукську декларацію плюралізму та незалежності медіа.

Що сьогодні не можна робити

Наші предки в цю дату не прали білизну – вважалося, що тим, хто порушить заборону, будуть снитися кошмари. Рибалки сьогодні не ловлять рибу, тому що в цей період настає нерест і турбувати ссавців не можна. Також небажано працювати з рослинами, навіть кімнатними.

Що можна робити 3 травня

Такий день сприятливий для лікування головних болів – ви можете помолитися святим про зцілення, в тому числі і від інших хвороб. Слов'яни в цю дату сіяли гарбуз, огірки і квасолю, а також ходили на могили до своїх родичів, щоб вшанувати їх пам'ять і проявити повагу.

Народні прикмети

Не можна ловити рибу в цей день

Блискавка в цей день обіцяє ясну погоду.

Якщо з'явилися квіти первоцвіту – навесні буде тепло.

Маргаритки, які схилилися до землі, обіцяють дощі і негоду.

Заборонено сваритися, інакше душі предків турбуватимуться.

Народжений в цей день знаходиться під заступництвом своїх предків.

Якщо в цей день розлучитися – три роки холостим ходити.

Іменини

У вівторок, 3 травня, іменини відзначають власники Олександр, Гаврило, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір.