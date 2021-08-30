30 серпня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

У цей день не рекомендується відкладати справи на потім

Щорічно 30 серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, організований під егідою ООН 2011 року і покликаний привернути увагу громадськості до глобальних проблем терору, викрадень і незаконного затримання людей. Також в цей день віряни вшановують пам'ять святого мученика Мирона.

Міжнародний день зниклих безвісти

Щороку в передостанній день серпня у світі відзначається Міжнародний день жертв насильницького зникнення або День зниклих безвісти.

День встановлений згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 21 грудня 2010 року за активної підтримки міжнародних правозахисних організацій та Червоного Хреста. Щоправда, це питання понад півстоліття порушувалося перед відповідними установами ООН представниками Латиноамериканської Федерації родичів зниклих безвісти людей.

До насильницьких зникнень зазвичай удаються як до стратегії насадження у суспільстві атмосфери терору. Зазвичай насильницькі зникнення супроводжуються жорстокими тортурами, приниженням людської гідності затриманих, а закінчуються смертю.

День пам’яті Мирона

30 серпня за народним календарем – Мирона. Це свято мало й іншу назву – «вдова допомоги«. Вважалося, що 30 серпня обов’язково потрібно допомагати сиротам і жінкам, які залишилися вдовами. Так, на Мирона люди збиралися і виконували спільну роботу в полі, або по господарству у таких господинь. Також 30 серпня відлітають птахи і починається листопад – листя облітають з липи, черемхи, берези.

Походив Мирон зі знатного роду, але при цьому був дуже лагідний, ніколи не хизувався ні грошима, ні своїм походженням. Відомо, що одного разу місцевий ігемон Антипатр відправився в християнський храм, щоб заарештувати християн і піддати їх мукам.

Його зустрів Мирон і став докоряти в нечистих помислах. Розгніваний пресвітер розпорядився кинути Мирона на розтерзання диким тваринам. Однак ті святого не чіпали, і Антипатр, вийшовши з себе від гніву, покінчив життя самогубством.

Традиції та звичаї на Мирона

Зазвичай на Мирона, 30 серпня, дули вітри. Однак про те, якою буде погода в цей день, селяни знали заздалегідь, якщо звертали увагу на день Тихона і його прикмети. Була у свята й інша назва – вдова помочі. Було прийнято 30 серпня допомагати сиротам, вдовам і знедоленим людям.

При цьому, селяни часто допомагали один одному, виконуючи будь-яку роботу в полі спільно. Наприклад, 30 серпня жали хліб, молотили снопи, удобрювали грунт, рубали дрова і т.д. Особливо це стосувалося сімей, у яких не було чоловіків – таким людям зазвичай завжди допомагали в день 30 серпня.

Крім того, господині 30 серпня намагалися вирізати пагони малини, які цього року вже принесли свої плоди. Підживлювали грунт.

Народні прикмети:

З 30 серпня починається осінній листопад (першою скидає лист береза, за нею липа, в’яз, черемха і т. д.).

У минулі часи помітили, якщо вранці цього дня туман і роса, то погода на Мирона буде хорошою.

Сонце сідає в хмару – у найближчі дні буде негода.

Останній журавель полетів – значить, на свято Покрови буде холодно.

Гарна погода – зібраного врожаю і запасів вистачить для того, щоб перезимувати.

Що не можна робити:

День вважається невдалим для сватання, весілля та заручини.

У цей день не можна чаклувати, ворожити.

Також не варто довго дивитися в дзеркало.

У цей день не рекомендується відкладати справи на потім.

Іменини

Православні: Олексій, Павло, Мирон, Пимен, Кипріан, Стратон, Пилип

Католицькі: Маргарита, Роза, Баноний, Євтихіан.

Нагадаємо, на Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу.