30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не рекомендовано приймати важливих рішень, адже все може піти шкереберть

У вівторок 30 травня в Україні святкується День степу, світова спільнота сьогодні відзначає День жіночої емансипації та Всесвітній день боротьби проти астми й алергії. Православна церква сьогодні шанує апостола Андроніка і його помічницю святу Іунію, а також Євдокію Свистунку.

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День степу

Хомутовський степ (з 2014 р. окупований росіянами) фото: Wikimedia Commons

30 травня в Україні відзначється День степу. Свято засноване за ініціативою учасників міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», який відбувся 1 березня 2017 року. Також того року святкувалося 90-річчя створення заповідника «Кам'яні могили», який є традиційним символом охорони степів в України. Зараз усі наявні залишки степів мають охоронятися від переорювання, залісення та видобутку корисних копалин.

День жіночої емансипації (День емансіпе)

фото з відкритих джерел

Цього дня в 1431 році була спалена на багатті Жанна д'Арк. У 1932 році в той же день у Німеччині прийнято «Закон про юридичне становище жінок-чиновниць». Невідомо точно, який із цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансіпе.

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Всесвітній день боротьби проти астми і алергії

фото: Pixabay

Був заснований за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, має щорічний характер і відзначається 30 травня спільно з Всесвітнім днем хворого на алергію.

Яке сьогодні релігійне свято

фото з відкритих джерел

Православна церква 30 травня вшановує пам’ять апостола Андроніка і святої Іунії, його помічниці, а також Євдокії Свистунки. До того ж 30 травня – День святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.

Традиції та обряди

У цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.

Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.

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Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.

Народні прикмети

Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.

Північний вітер віщує холодне літо

Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ

Холодний день – влітку буде град

Свині риють болота – буде дощове літо

Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю

Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.

Що рекомендовано робити

У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.

Чого не слід робити

Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.

Не ловіть ґав і дивіться під ноги.

Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій.

Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.

День сам по собі дуже важкий і небезпечний.

Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.

Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.

Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.

Пам’ятні дати 30 травня

1431 рік – в Руані спалено Жанну д'Арк;

1871 рік – падіння Паризької комуни;

1896 рік – у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу під час зіткнення з автомобілем;

1913 рік – у Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) і Османською імперією підписано мирний договір, що завершив першу Балканську війну;

1921 рік – засновано Донецький гірничий технікум (від 1926 року–гірничий інститут);

1923 рік – у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем;

1942 рік – авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх – в рейді брали участь близько тисячі літаків;

1980 рік – Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію;

1982 рік – 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна від часу вступу ФРН 1955 року);

1985 рік – у Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан»;

2000 рік – у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, який помер від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.

Іменини

30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.