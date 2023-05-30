30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні не рекомендовано приймати важливих рішень, адже все може піти шкереберть
У вівторок 30 травня в Україні святкується День степу, світова спільнота сьогодні відзначає День жіночої емансипації та Всесвітній день боротьби проти астми й алергії. Православна церква сьогодні шанує апостола Андроніка і його помічницю святу Іунію, а також Євдокію Свистунку.
День степу
30 травня в Україні відзначється День степу. Свято засноване за ініціативою учасників міжрегіонального наукового семінару «Охорона степових ландшафтів Донецької та Луганської областей», який відбувся 1 березня 2017 року. Також того року святкувалося 90-річчя створення заповідника «Кам'яні могили», який є традиційним символом охорони степів в України. Зараз усі наявні залишки степів мають охоронятися від переорювання, залісення та видобутку корисних копалин.
День жіночої емансипації (День емансіпе)
Цього дня в 1431 році була спалена на багатті Жанна д'Арк. У 1932 році в той же день у Німеччині прийнято «Закон про юридичне становище жінок-чиновниць». Невідомо точно, який із цих двох фактів став причиною того, що 30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще також називають, День емансіпе.
Всесвітній день боротьби проти астми і алергії
Був заснований за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, має щорічний характер і відзначається 30 травня спільно з Всесвітнім днем хворого на алергію.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 30 травня вшановує пам’ять апостола Андроніка і святої Іунії, його помічниці, а також Євдокії Свистунки. До того ж 30 травня – День святого Ондрона, який, за народними віруваннями, є сторожем небесних воріт, і саме йому намагалися молитися про дощ. Просили Ондрона відкрити браму і випустити опади, щоб цілюща волога пролилася на поля і позбавила людей від посухи.
Традиції та обряди
У цей день стежать за погодою. По ній пророкують, яким буде літній сезон.
Закликають небесного сторожа Ондрона, він же Адріан, допомагати посівам. Легенда свідчить, що цей святий зберігає у себе ключі від небесних воріт, які утримують дощові хмари. Коли настає посуха люди просять його напоїти землю. Для цього є спеціальні замовляння і ритуали. Всі обряди для закликання дощу повинен проводити чоловік, бажано від 33-х років.
Поширений такий обряд: чоловік виходить на простір з гілкою осики, кланяється на чотири сторони, обстругує гілку, вимовляючи при цьому змову, і встромляє її в землю.
Народні прикмети
- Йде дощ на зростаючий місяць – літо буде дощовим.
- Північний вітер віщує холодне літо
- Якщо людина народилася 30 травня, то вона буде володіти здатністю заговорити дощ
- Холодний день – влітку буде град
- Свині риють болота – буде дощове літо
- Яблуні, бузок і горобини у цвітінні 30 травня – буде хороший кльов, і можна вирушати на риболовлю
- Видно блакитне світіння на високих гострих предметах (шпилях, вершинах труб, дзвіниць, флюгерів) – ознака, яка говорить про те, що скоро почнеться гроза.
Що рекомендовано робити
У цей день заведено поратись біля городини, а також неодруженим дівчатам закликати свою долю на вечорницях.
Чого не слід робити
- Потрібно бути дуже обережним: не піднімати речей під дверима та на перехрестях, не приймати подарунків, а ввечері не можна ще й пекти хліб.
- Не ловіть ґав і дивіться під ноги.
- Ходіть сьогодні подалі від лісу, полів і навіть парків, оскільки сьогодні вилазить дуже багато змій.
- Наші предки так боялися їхнього укусу, що навіть проводили захисні ритуали.
- День сам по собі дуже важкий і небезпечний.
- Не приймайте важливих рішень, інакше все піде шкереберть.
- Будьте обережні, багато людей захочуть вас обдурити.
- Краще не пити ліки та алкоголь, і уникати поїздок і подорожей.
Пам’ятні дати 30 травня
- 1431 рік – в Руані спалено Жанну д'Арк;
- 1871 рік – падіння Паризької комуни;
- 1896 рік – у Нью-Йорку зафіксовано першу в історії ДТП: велосипедист зламав ногу під час зіткнення з автомобілем;
- 1913 рік – у Лондоні між Балканською коаліцією (Болгарське царство, Королівство Сербія, Чорногорія та Королівство Греція) і Османською імперією підписано мирний договір, що завершив першу Балканську війну;
- 1921 рік – засновано Донецький гірничий технікум (від 1926 року–гірничий інститут);
- 1923 рік – у Празі засновано Українське історико-філологічне товариство на чолі з Дмитром Антоновичем;
- 1942 рік – авіація Великої Британії здійснила перший масовий наліт на Третій Рейх – в рейді брали участь близько тисячі літаків;
- 1980 рік – Папа Римський Іван Павло II відвідав Францію;
- 1982 рік – 16-м членом НАТО стала Іспанія (перша країна від часу вступу ФРН 1955 року);
- 1985 рік – у Франції на авіакосмічному салоні відбувся перший показ літака Ан-124 «Руслан»;
- 2000 рік – у день похорону українського композитора Ігоря Білозора, який помер від травм, отриманих у бійці з російськими шовіністами, на вулиці Львова вийшло понад 100 тисяч людей.
Іменини
30 травня День ангела відзначають: Адріан, Афанасій, Євдокія, Степан.
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