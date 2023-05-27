На Київщині через суд повернули храм громаді ПЦУ

Майже рік жителі села Іванків виборювали право молитися українською мовою

Жителям села Іванків знадобився майже рік, аби довести в суді, що Свято-Преображенський храм в селі Іванків належить громаді Православної церкви України. Парафіяни разом із поліцією на законних підставах у суботу, 13 травня увійшли до церкви. Про це повідомляє ТРС Бориспіль.

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Майже рік іванківці виборювали право молитися українською мовою. 5 червня 2022 року біля церкви зібралися селяни і одноголосно ухвалили рішення перейти з української Православної церкви до Православної церкви України, проте прихильники УПЦ разом із настоятелем Ігорем Іванусою були проти цього рішення. Він навіть звернувся до суду, аби визнати збори релігійної громади села незаконними і відповідно залишитися в храмі.

З перших днів повномасштабного вторгнення іванківці відмовилися ходити до храму який у підпорядкуванні української Православної церкви московського патріархату. Поки тривав судовий процес парафіяни ПЦУ облаштували куточок для молитви у сільському будинку культури.

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«Там віряни молилися майже рік, святкували вербну неділю, Великдень, а Водохреще просто неба. Також там вони проводили в останню путь захисників, які віддали своє життя у боротьбі проти російського агресора», – передає ТРС Бориспіль.

І 18 квітня 2023 року у Господарському суді Київської області відбувся розгляд справи за позивом проти протоієрея Ігоря Івануси до релігійної громади ПЦУ села Іванків, про визнання недійсним рішення загальних зборів та статуту, якими змінено канонічну підлеглість із УПЦ на ПЦУ.

У підсумку суд визнав, що громада села є власником Свято-Преображенського храма і каплички.

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