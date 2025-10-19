Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго
Чому запроваджують та від чого залежать графіки відключень?
колаж: glavcom.ua

Міненерго пояснило, чому запроваджують графіки відключень та від чого залежить їхнє дотримання

Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Запровадження обмежень в електропостачанні, що впливає на споживачів, спричинене низкою факторів, зокрема обстріли енергооб’єктів з боку Росії, які призводять до пошкодження критичної інфраструктури, аварії в мережах, які виникають через перенавантаження або технічні несправності. Також Міненерго зауважує, що відключення можуть бути пов’язані з плановоми ремонтами в мережах, необхідні для підтримки надійності системи і стихійними явищами (гроза, шторм, повінь тощо), які пошкоджують лінії електропередач.

Для проведення ремонтних робіт на об’єктах потрібен час, спеціалізоване обладнання та, відповідно, обов'язкове відключення електроенергії.

Усі відключення поділяються на три основні категорії:

  • Аварійні відключення: Це екстрені або локальні вимкнення, що застосовуються у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів. У таких випадках застосовуються Графіки аварійних відключень (ГАВ) та Графіки обмеження потужності (ГОП).
  • Стабілізаційні (погодинні) відключення: Це Графіки погодинних відключень (ГПВ). Вони вводяться у разі пікових навантажень або потреби збалансувати енергосистему, щоб уникнути масштабного колапсу.
  • Планові відключення: Запроваджуються для проведення планових ремонтів. Про такі вимкнення оператори систем розподілу (ОСР) попереджають споживачів заздалегідь.

Графіки ГАВ, ГОП та ГПВ розподіляються на черги, до яких залучаються певні групи споживачів.

Чому графіки можуть не дотримуватися?

Міністерство наголошує, що навіть при оголошених графіках стабілізаційних відключень (ГПВ) можуть виникати затримки або збільшення тривалості відключень з кількох причин:

  • Поступове включення: Для того, щоб увімкнути усіх споживачів, потрібен певний час. Відбувається поступове приєднання усіх груп до мережі.
  • Незбалансованість системи: Якщо у час, коли має відбутися увімкнення, в енергосистемі зберігається перевищення навантаження, час вимкнення може бути збільшено для запобігання аварії.
  • Додавання аварійної ситуації: Якщо в період стабілізаційного відключення виникає аварійна ситуація, до планових вимкнень додаються аварійні. Тоді період відключення збільшується і триватиме до усунення самої аварії.

Нагадаємо, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко.

За даними прем'єрки, Кабмін уже посилює захист критичної інфраструктури.

«Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли», – додала вона.

Свириденко розповіла, що на позачерговому засіданні було ухвалено низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим.

Читайте також:

Теги: відключення світла електроенергія Міненерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рішення Уряду покликані покращити процес кризового реагування на наслідки обстрілів
Україна посилить захист критичної інфраструктури: Свириденко пояснила, як саме
Вчора, 15:59
Відключення світла 17 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
Відключення світла 17 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки
17 жовтня, 07:41
За словами очільника «Укренерго», ворог змінив тактику ударів по українській енергетиці
«Укренерго» повідомило, скільки часу триватимуть аварійні відключення світла
16 жовтня, 16:55
Завдання української сторони – залучити всі можливі ресурси для швидкого ремонту енергооб’єктів
Міненерго пояснило, як Росія змінила тактику ударів по енергетичних об’єктах
11 жовтня, 18:44
Дрони атакують Одесу
Росіяни атакують Одесу дронами: під ударом енергетична інфраструктура
11 жовтня, 01:29
Гринчук підкреслила, що першочергово Україні потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби для захисту критичних енергооб’єктів
Росія за добу понад 26 разів атакувала енергетичні об’єкти України – Міненерго
7 жовтня, 22:59
Про можливі нові відключення оперативно повідомлятимуть обленерго
Чотири області знеструмлено через атаки РФ: «Укренерго» закликає економити світло
7 жовтня, 13:34
Навіть рекордні обсяги експорту не втримали ціни від обвалу, зазначив Прокіп
Надлишкові потужності і спад спеки обвалили ціни на електроенергію у вересні – експерт
5 жовтня, 15:47
Сонячні панелі в місті Ріджфілді
Американці вигадали, як заощадити мільйони на сонячних панелях
29 вересня, 15:45

Суспільство

Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго
Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Мацяха
Поліг під час виконання бойового завдання на Донеччині. Згадаймо Андрія Мацяха
В Україні дощитиме: погода на 19 жовтня 2025
В Україні дощитиме: погода на 19 жовтня 2025
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
Штрафи для рибалок: що буде суворо заборонено робити з 1 листопада
Штрафи для рибалок: що буде суворо заборонено робити з 1 листопада

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Вчора, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua