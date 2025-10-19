Для чого графіки відключень? Роз’яснення Міненерго

Чому запроваджують та від чого залежать графіки відключень?

Міненерго пояснило, чому запроваджують графіки відключень та від чого залежить їхнє дотримання

Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Запровадження обмежень в електропостачанні, що впливає на споживачів, спричинене низкою факторів, зокрема обстріли енергооб’єктів з боку Росії, які призводять до пошкодження критичної інфраструктури, аварії в мережах, які виникають через перенавантаження або технічні несправності. Також Міненерго зауважує, що відключення можуть бути пов’язані з плановоми ремонтами в мережах, необхідні для підтримки надійності системи і стихійними явищами (гроза, шторм, повінь тощо), які пошкоджують лінії електропередач.

Для проведення ремонтних робіт на об’єктах потрібен час, спеціалізоване обладнання та, відповідно, обов'язкове відключення електроенергії.

Усі відключення поділяються на три основні категорії:

Аварійні відключення: Це екстрені або локальні вимкнення, що застосовуються у разі системних аварій чи пошкоджень внаслідок обстрілів. У таких випадках застосовуються Графіки аварійних відключень (ГАВ) та Графіки обмеження потужності (ГОП).

Стабілізаційні (погодинні) відключення: Це Графіки погодинних відключень (ГПВ). Вони вводяться у разі пікових навантажень або потреби збалансувати енергосистему, щоб уникнути масштабного колапсу.

Планові відключення: Запроваджуються для проведення планових ремонтів. Про такі вимкнення оператори систем розподілу (ОСР) попереджають споживачів заздалегідь.

Графіки ГАВ, ГОП та ГПВ розподіляються на черги, до яких залучаються певні групи споживачів.

Чому графіки можуть не дотримуватися?

Міністерство наголошує, що навіть при оголошених графіках стабілізаційних відключень (ГПВ) можуть виникати затримки або збільшення тривалості відключень з кількох причин:

Поступове включення: Для того, щоб увімкнути усіх споживачів, потрібен певний час. Відбувається поступове приєднання усіх груп до мережі.

Незбалансованість системи: Якщо у час, коли має відбутися увімкнення, в енергосистемі зберігається перевищення навантаження, час вимкнення може бути збільшено для запобігання аварії.

Додавання аварійної ситуації: Якщо в період стабілізаційного відключення виникає аварійна ситуація, до планових вимкнень додаються аварійні. Тоді період відключення збільшується і триватиме до усунення самої аварії.

Нагадаємо, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко.

За даними прем'єрки, Кабмін уже посилює захист критичної інфраструктури.

«Маємо діяти швидко, щоб люди завжди мали світло, тепло й воду, навіть попри ворожі обстріли», – додала вона.

Свириденко розповіла, що на позачерговому засіданні було ухвалено низку рішень, які зроблять захист та відновлення критичних об’єктів ефективнішим.