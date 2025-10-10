Аварійні відключення, відновлення споживання: що наразі відомо про стан енергосистеми

Вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині

Аварійні відключення зараз застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях

Станом на 14:30 у кожному постраждалому регіоні України продовжуються відновлювальні роботи після масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичні об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Вимушені аварійні відключення зараз застосовуються у м. Київ, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

«Завдяки вже виконаним відновлювальним роботам – енергетикам вдалося частково зменшити обсяг аварійних обмежень для споживачів на Харківщині. Споживачі Черкаської області – повністю заживлені», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

За словами президента Володимира Зеленського, уночі Російська Федерація атакувала українську енергосистему понад 450 дронами і більше ніж трьома десятками ракет.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України.