Київ будує сім нових ТЕЦ із захистом другого рівня

Унікальність нових міні-ТЕЦ полягає не лише в сучасному обладнанні, а й у високому рівні захисту

Київ першим у світі реалізує подібний проєкт

У Києві будується сім міні-ТЕЦ, які повинні запрацювати до кінця року. Вони забезпечуватимуть живленням об’єкти критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, інформує «Главком»

За словами Пантелеєва, Київ першим у світі реалізує подібний проєкт, адже усі ТЕЦ одразу забезпечують другим рівнем захисту.

«Ми будуємо фактично сім нових теплоелектростанцій різних типів, ми будуємо їх одразу в захисті другого рівня, так проєктується все це, хоча взагалі у світі це вперше, тому що імпортні турбіни, які застосовуються у будівництві, не передачають встановлення в якихось обмежених просторах. Тому що це системи вентиляції, додатковий вітрообмін, тим не менше, це робиться і відповідно захищаються певні об’єкти», – зазначив перший заступник голови КМДА.

Міні-ТЕЦ (мінітеплоелектроцентраль) – це компактна енергетична установка, що слугує для спільного виробництва електричної та теплової енергії в агрегатах потужністю до 25 МВт, незалежно від виду обладнання. Міні-ТЕЦ зазвичай установлюють ближче до споживачів, адже вони мають меншу потужність. Їх застосовують для забезпечення енергетичної автономії невеликих населених пунктів, підприємств, комунальних об'єктів і житлових комплексів.

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками ворожих обстрілів, у столиці вранці застосовувались аварійні, а потім погодинні відключення світла, які згодом також були скасовані.