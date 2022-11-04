4 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день православна церква вшановує пам'ять зимової Казанської ікони

Сьогодні, 4 листопада, в Україні відзначають День залізничника. Віряни ж вшановують День Ікони Казанської Божої Матері.

День залізничника України

Свято було засновано указом Леоніда Кучми в 1993 році. За словами прес-служби Укрзалізниці, саме 4 листопада 1861 року з Відня через Перемишль до залізничного вокзалу Львова прибув перший поїзд на територію сучасної України. Цей день вважається початком історії залізниць в Україні.

Це свято стосується майже кожного 170-го українця. В цей день працівники Укрзалізниці отримують державні відзнаки і подарунки. Для залізничників організовують святкові концерти.

День зимової Казанської ікони Богоматері

За народним календарем 4 листопада – День зимової Казанської ікони Божої Матері. На Казанську намагалися завершити всі будівельні роботи. В цей час чоловіків відправляли на заробітки, тому господині збиралися разом і готували багато смачних страв.

Лик Богоматері допомагає й під час лікування будь-яких недуг, особливо, якщо є проблеми з очима, а також за необхідності духовного прозріння.

Крім того, Казанська ікона Божої Матері вважається покровителькою родини. Їй моляться про кохання, про успішне заміжжя і сімейне щастя. До ікони, зокрема, звертаються, благословляючи молодят на взяття шлюбу. У народі вірять, що, якщо весілля гуляють у дні святкування святого образу, то сімейне життя молодят буде щасливим. Понад те, парам, у яких виник розлад, Казанська ікона допомагає налагодити стосунки й повернути гармонію і добробут у сім'ю.

Особливу прихильність Казанська ікона Богородиці проявляє до дітей – оберігає їх від нещастя і допомагає на життєвому шляху.

Традиції свята

На осінню Казанську було прийнято зустрічати чоловіків, які поверталися із заробітків. Жінки готували смачні страви і накривали столи.

4 листопада – день, сприятливий для укладення шлюбу. Вважається, що пара, яка зіграла в цей день весілля, буде жити довго і щасливо. Союз буде міцним, а вдома завжди буде матеріальний достаток.

Що потрібно робити

У цей день можна сходити до церкви і помолитися біля ікони Божої Матері, попросивши у неї за себе і своїх близьких. Не зайвим стане поставити біля образу свічку.

Що не можна робити

В цей день не можна було працювати. Всі справи на Казанську намагалися переробити заздалегідь. Щоб у сам день Казанської Божої Матері помолитися про заміжжя, про любов, зцілення хвороб і щоб в житті в сімейних відносинах все добре складалося.

Народні прикмети

Зливовий дощ 4 листопада – значить, негода триватиме ще довго.

Ранковий туман віщує відлига, а ясний день – похолодання.

Не можна вирушати в далеку дорогу 4 листопада – це, згідно з прикметами, обіцяє нещастя.

Якщо зіграти весілля 4 листопада – це хороший знак і запорука щастя для молодих.

Якщо помолитися Богоматері про позбавлення від нещасного випадку, то вона обов’язково допоможе.

Якщо людина народилася 4 листопада, то її талісманом є хризоліт.

Немає дощу – чекай неврожаю в наступному році.

Якщо припасів в засіках багато – прикмета, що зима буде суворою.

Якщо в цей день льох провітрити і окурити димом від сушеного ялівцю, значить, припаси ніхто не чіпатиме.

Прикмети для молодих незаміжних дівчат

У цей період продовжували активно грати весілля. Незаміжні дівчата на осінню Казанську проводили спеціальний обряд: потрібно було рано вранці піти в березовий гай, де знайти лист, покритий інеєм, і подивитися в нього немов у дзеркало. Вважалося, що цей простий ритуал допоможе залучити женихів.

Щоб зустріти гідного кавалера днем потрібно сходити в церкву і купити дві свічки, які поставити біля ікони Божої Матері. Сказавши про себе:

«Як свічки яскраво горять і поруч стоять, так і життя моя буде яскравим, а поруч буде гідний супутник. Амінь».

Після цього слід тричі перехреститися, вклонитися іконі і йти додому, ні з ким по дорозі не розмовляючи.

Іменини

4 листопада День ангела імені відзначають: Ганна (Анна), Єлизавета, Іван, Іраклій, Павло, Федір.