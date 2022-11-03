На Вінниччині поховали монаха, який загинув під час рашистського обстрілу (фото)

Монаха Вадима вбила російська ракета

На Вінниччині 2 листопада поховали монаха, який загинув у старовинному Лядівському Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час ракетного обстрілу 31 жовтня. Про це повідомляють у Вінницькій єпархії УПЦ (Московський патріархат).

«Уранці 31 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. Внаслідок цього в Лядівському Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час Літургії був пошкоджений іконостас, впало панікадило та повибивало вікна. На жаль, загинув послушник Вадим, якого сьогодні провели в останню путь», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Усекновенський скельний монастир було засновано у 1013 році преподобним Антонієм Печерським, який повертався з Афона та Константинополя до Києва. Він нібито сам собі вирубав у скелі келію, яка й досі носить його ім'я. Перша літописна згадка про монастир відноситься до 1159 (оповідання про похід князя Івана Берладника на Нинизьї).

У наш час монастир також є одним з духовних центрів Поділля.

Нагадаємо, 31 жовтня рашисти вчинили масований ракетний обстріл України 54 ракетами.

Крім того, президент Володимир Зеленський каже: не очікував, що в ХХІ столітті люди (не тільки російські військові, але й загалом) здатні на таку немислиму жорстокість, яку продемонстрували рашисти в Україні.

Як відомо, Зеленський вважає: найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії.

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим.

Крім того, президент України наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.