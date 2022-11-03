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На Вінниччині поховали монаха, який загинув під час рашистського обстрілу (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
На Вінниччині поховали монаха, який загинув під час рашистського обстрілу (фото)
Монах загинув після масованого ракетного удару РФ
фото з відкритих джерел

Монаха Вадима вбила російська ракета

На Вінниччині 2 листопада поховали монаха, який загинув у старовинному Лядівському Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час ракетного обстрілу 31 жовтня. Про це повідомляють у Вінницькій єпархії УПЦ (Московський патріархат).

«Уранці 31 жовтня російські війська здійснили масовану ракетну атаку по всій території України. Внаслідок цього в  Лядівському  Усікновенському скельному чоловічому монастирі під час Літургії був пошкоджений іконостас, впало панікадило та повибивало вікна. На жаль, загинув послушник Вадим, якого сьогодні провели в останню путь», – йдеться у повідомленні.

На Вінниччині поховали монаха, який загинув під час рашистського обстрілу (фото) фото 1

Зазначимо, що Усекновенський скельний монастир було засновано у 1013 році преподобним Антонієм Печерським, який повертався з Афона та Константинополя до Києва. Він нібито сам собі вирубав у скелі келію, яка й досі носить його ім'я. Перша літописна згадка про монастир відноситься до 1159 (оповідання про похід князя Івана Берладника на Нинизьї).

У наш час монастир також є одним з духовних центрів Поділля.

Нагадаємо, 31 жовтня рашисти вчинили масований ракетний обстріл України 54 ракетами. 

Крім того, президент Володимир Зеленський каже: не очікував, що в ХХІ столітті люди (не тільки російські військові, але й загалом) здатні на таку немислиму жорстокість, яку продемонстрували рашисти в  Україні.

Як відомо, Зеленський вважає: найбільша помилка України та її політиків за 30 років незалежності – це те, що ми не побудували сильної оборонної стратегії, адже не чекали настільки агресивних та кровопролитних вчинків від країни-терористки Росії. 

Нагадаємо, після перемоги України над Росією президент Володимир Зеленський передусім планує з'їздити в деокупований Крим

Крім того, президент України наголосив, що після закінчення війни і перемоги України найважливішим пріоритетом для всієї європейської спільноти стане питання безпеки.

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Теги: обстріл смерть Вінниччина ракета

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