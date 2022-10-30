Собор в окупованому Сімферополі передано у державну власність України

Собор князя Володимира та княгині Ольги у Сімферополі передано у державну власність України



Постановою уряду собор буде передано у безоплатне користування Кримської єпархії ПЦУ, а після деокупації – у власність церкви

Кабінет міністрів передав Кафедральний собор святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у окупованому Сімферополі у державну власність України. Про це повідомляє пресслужба Представництва президента України в Автономній республіці Крим.

«Собор буде передано у безоплатне користування Кримської єпархії Православної церкви України (ПЦУ), а після деокупації півострова – у власність церкви», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанова Верховної Ради, на виконання якої була ухвалена постанова Кабміну, була прийнята ще 17 лютого 2022 року.

Представництво президента України в АРК було співавтором постанови та ініціювало шлях розв'язання питання захисту майна ПЦУ в тимчасово окупованому Криму. Також команда Представництва долучалась до комунікації з парламентарями щодо просування важливості прийняття постанови.

Зазначимо, наприкінці травня після оголошення УПЦ МП про «повну самостійність і незалежність» від РПЦ Сімферопольська і Кримська єпархія Української православної церкви (МП) заявила, що залишається під омофором патріарха РПЦ Кирила Гундяєва й зупиняє поминання за богослужінням митрополита Онуфрія. Згодом Російська православна церква перепідкорядкувала три кримські єпархії, які раніше входили до УПЦ МП, напряму патріарху Московському Кирилу.

Нагадаємо, Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

Також під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ – Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що всі українські громадяни, які їздили на так звану церемонію у Кремль – колаборанти, які повинні отримати кримінальні провадження та сидіти в тюрмі. Це стосується і представників духовенства УПЦ московського патріархату.