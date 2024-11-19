У мирному житті був приватним підприємцем. Згадаймо Вадима Яцишина

Зі слів родини, Вадим був зразковим сім'янином, чесною і порядною людиною

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Вадима Яцишина.

6 листопада 2024 року обірвалося життя кулеметника відділення морської піхоти, матроса Вадима Леонідовича Яцишина. Воїн поліг під час захисту Батьківщини на околицях села Миколаївка Покровського району Донецької області. Про це повідомила Підгайцівська територіальна громада.

Вадим Яцишин 25 листопада 1980 року народився у селі Липини у Підгайцівській сільській громаді Луцького району Волинської області. Ріс і навчався у рідному селі. У рідній Липинській школі його запам'ятали товариським, активним, позитивним і розумним учнем, товаришем, який завжди був готовий прийти на допомогу.

Зі слів родини, Вадим був зразковим сім'янином, чесною і порядною людиною. У мирному житті він займався приватним підприємництвом.

У мирному житті Вадим Яцишин займався приватним підприємництвом фото: Підгайцівська територіальна громада

Захисник України став до лав ЗСУ на початку липня 2024. Останній бій кулеметник відділення морської піхоти прийняв 6 листопада 2024 року на околицях населеного пункту Миколаївка Покровського району Донецької області.

У Підгайцівській громаді оголосили жалобу у зв'язку із загибеллю Вадима Яцишина.

13 листопада людною ходою, у супроводі військового оркестру, згорьовані рідні та близькі, священники, військові, побратими, жителі громади провели в останню дорогу додому військовослужбовця, який віддав найдорожче – своє життя на війні з окупантом.

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Жителі громади провели в останню дорогу додому військовослужбовця, який віддав найдорожче – своє життя на війні з окупантом фото: Підгайцівська територіальна громада, Facebook

З усіма військовими почестями тіло героя знайшло вічний спочинок на кладовищі села Липини.

Вадим Яцишин героїчно загинув під час захисту Батьківщини на околицях села Миколаївка Покровського району Донецької області фото: Підгайцівська територіальна громада

У захисника залишилися дружина, батьки, сестра. Йому назавжди 43 роки...

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.