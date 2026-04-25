25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 25 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети
25 квітня у світі відзначають Міжнародний день ДНК. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангелиста Марка.
«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 квітня 2026 року.
Зміст
- Міжнародні та національні свята
- Релігійні свята та їхня історія
- Народні вірування та прикмети
- Історичні події
- Іменини
Міжнародні та національні свята
Міжнародний день ДНК
Свято приурочене до дня публікації результатів дослідження структури молекули ДНК у журналі Nature у 1953 році. Також 25 квітня 2003 року було оголошено про завершення проєкту з розшифрування геному людини. Цей день відзначає значущість генетики у сучасній медицині, сільському господарстві та криміналістиці.
Всесвітній день боротьби проти малярії
Цей день був встановлений ВООЗ у 2007 році для підвищення обізнаності про це небезпечне захворювання, яке продовжує забирати життя сотень тисяч людей щороку, переважно в країнах Африки. Метою є залучення інвестицій та політичної підтримки для повної ліквідації малярії у світі.
Релігійні свята та їхня історія
День святого апостола і євангелиста Марка
25 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Марка, одного з чотирьох євангелистів. Він був учнем апостола Петра та супроводжував апостолів Павла і Варнаву в їхніх місіонерських подорожах. Саме за порадою апостола Петра Марк написав своє Євангеліє, призначене для язичників, які прийняли християнство.
За переказами, святий Марк заснував церкву в Єгипті та став першим єпископом Александрії. Він прийняв мученицьку смерть від рук язичників, які напали на нього під час богослужіння. Святий Марк вважається покровителем секретарів, нотаріусів та втіленням мудрості й християнської просвіти.
Народні вірування та прикмети
За народними прикметами на Марка Ключника (як його називали в давнину) звертають увагу на такі знаки:
- Якщо на небі яскрава веселка – чекайте на покращення погоди;
- зозуля кує – морозів більше не буде;
- ясна погода та сонце – літо буде спекотним та врожайним;
- якщо перелітні птахи летять зграями – буде тепла весна.
У народі святого Марка називали «Ключником», бо вірили, що він володіє ключами від дощів, якими відмикає небо, щоб напоїти землю перед початком великих літніх робіт.
Історичні події
- 1185 – війська опозиції розгромили імператорську армію в битві при Данноура (Японія).
- 1547 – найбільшою пожежею спалена Москва.
- 1741 – коронація російської імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфиру і корону.
- 1826 – у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
- 1918 – війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму.
- 1920 – з наступу на Київ об'єднаних польсько-українських військ почалась польсько-радянська війна.
- 1941 – Гітлер наказав почати операцію «Меркурій» (захоплення Криту).
- 1945 – почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН.
- 1956 – у СРСР скасовано закон, який карав в'язницею за прогули, введений в 1940 році.
- 1970 – в СРСР здійснено запуск восьми штучних супутників Землі серії «Космос» з використанням однієї ракети-носія.
- 1976 – відбулися перші єдині вибори у В'єтнамі.
- 1994 – указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.
- 1997 – Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї.
- 2000 – Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні.
- 2008 – у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи.
Іменини
День ангела святкують: Марк, Сергій, Василь, Сильвестр.
Коментарі — 0