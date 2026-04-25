25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 25 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 квітня у світі відзначають Міжнародний день ДНК. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангелиста Марка.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 25 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ДНК

Свято приурочене до дня публікації результатів дослідження структури молекули ДНК у журналі Nature у 1953 році. Також 25 квітня 2003 року було оголошено про завершення проєкту з розшифрування геному людини. Цей день відзначає значущість генетики у сучасній медицині, сільському господарстві та криміналістиці.

Всесвітній день боротьби проти малярії

Цей день був встановлений ВООЗ у 2007 році для підвищення обізнаності про це небезпечне захворювання, яке продовжує забирати життя сотень тисяч людей щороку, переважно в країнах Африки. Метою є залучення інвестицій та політичної підтримки для повної ліквідації малярії у світі.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола і євангелиста Марка

25 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Марка, одного з чотирьох євангелистів. Він був учнем апостола Петра та супроводжував апостолів Павла і Варнаву в їхніх місіонерських подорожах. Саме за порадою апостола Петра Марк написав своє Євангеліє, призначене для язичників, які прийняли християнство.

За переказами, святий Марк заснував церкву в Єгипті та став першим єпископом Александрії. Він прийняв мученицьку смерть від рук язичників, які напали на нього під час богослужіння. Святий Марк вважається покровителем секретарів, нотаріусів та втіленням мудрості й християнської просвіти.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами на Марка Ключника (як його називали в давнину) звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на небі яскрава веселка – чекайте на покращення погоди;
  • зозуля кує – морозів більше не буде;
  • ясна погода та сонце – літо буде спекотним та врожайним;
  • якщо перелітні птахи летять зграями – буде тепла весна.

У народі святого Марка називали «Ключником», бо вірили, що він володіє ключами від дощів, якими відмикає небо, щоб напоїти землю перед початком великих літніх робіт.

Історичні події

  • 1185 – війська опозиції розгромили імператорську армію в битві при Данноура (Японія).
  • 1547 – найбільшою пожежею спалена Москва.
  • 1741 – коронація російської імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфиру і корону.
  • 1826 – у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.
  • 1918 – війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму.
  • 1920 – з наступу на Київ об'єднаних польсько-українських військ почалась польсько-радянська війна.
  • 1941 – Гітлер наказав почати операцію «Меркурій» (захоплення Криту).
  • 1945 – почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН.
  • 1956 – у СРСР скасовано закон, який карав в'язницею за прогули, введений в 1940 році.
  • 1970 – в СРСР здійснено запуск восьми штучних супутників Землі серії «Космос» з використанням однієї ракети-носія.
  • 1976 – відбулися перші єдині вибори у В'єтнамі.
  • 1994 – указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.
  • 1997 – Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї.
  • 2000 – Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні.
  • 2008 – у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Іменини

День ангела святкують: Марк, Сергій, Василь, Сильвестр.

