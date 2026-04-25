25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 25 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

25 квітня у світі відзначають Міжнародний день ДНК. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола і євангелиста Марка.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ДНК

Свято приурочене до дня публікації результатів дослідження структури молекули ДНК у журналі Nature у 1953 році. Також 25 квітня 2003 року було оголошено про завершення проєкту з розшифрування геному людини. Цей день відзначає значущість генетики у сучасній медицині, сільському господарстві та криміналістиці.

Всесвітній день боротьби проти малярії

Цей день був встановлений ВООЗ у 2007 році для підвищення обізнаності про це небезпечне захворювання, яке продовжує забирати життя сотень тисяч людей щороку, переважно в країнах Африки. Метою є залучення інвестицій та політичної підтримки для повної ліквідації малярії у світі.

Релігійні свята та їхня історія

День святого апостола і євангелиста Марка

25 квітня православна церква вшановує пам'ять святого Марка, одного з чотирьох євангелистів. Він був учнем апостола Петра та супроводжував апостолів Павла і Варнаву в їхніх місіонерських подорожах. Саме за порадою апостола Петра Марк написав своє Євангеліє, призначене для язичників, які прийняли християнство.

За переказами, святий Марк заснував церкву в Єгипті та став першим єпископом Александрії. Він прийняв мученицьку смерть від рук язичників, які напали на нього під час богослужіння. Святий Марк вважається покровителем секретарів, нотаріусів та втіленням мудрості й християнської просвіти.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами на Марка Ключника (як його називали в давнину) звертають увагу на такі знаки:

Якщо на небі яскрава веселка – чекайте на покращення погоди;

зозуля кує – морозів більше не буде;

ясна погода та сонце – літо буде спекотним та врожайним;

якщо перелітні птахи летять зграями – буде тепла весна.

У народі святого Марка називали «Ключником», бо вірили, що він володіє ключами від дощів, якими відмикає небо, щоб напоїти землю перед початком великих літніх робіт.

Історичні події

1185 – війська опозиції розгромили імператорську армію в битві при Данноура (Японія).

1547 – найбільшою пожежею спалена Москва.

1741 – коронація російської імператриці Єлизавети I, яка, на відміну від попередників, сама надягла на себе порфиру і корону.

1826 – у Великій Британії запатентований перший автомобіль із двигуном внутрішнього згоряння.

1918 – війська Кримської групи Окремої Запорозької дивізії Армії УНР П.Болбочана звільнили від червоних Бахчисарай у Криму.

1920 – з наступу на Київ об'єднаних польсько-українських військ почалась польсько-радянська війна.

1941 – Гітлер наказав почати операцію «Меркурій» (захоплення Криту).

1945 – почалась Сан-Франциська міжнародна конференція 50 країн по напрацюванню статуту ООН.

1956 – у СРСР скасовано закон, який карав в'язницею за прогули, введений в 1940 році.

1970 – в СРСР здійснено запуск восьми штучних супутників Землі серії «Космос» з використанням однієї ракети-носія.

1976 – відбулися перші єдині вибори у В'єтнамі.

1994 – указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.

1997 – Росія відмовилась підписати конвенцію про заборону хімічної зброї, посилаючись на відсутність коштів для знешкодження 40 тисяч тонн зброї.

2000 – Комісія ООН з прав людини засудила політику Росії в Чечні.

2008 – у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН відбулася міжнародна конференція з нагоди 22-ї річниці Чорнобильської катастрофи.

Іменини

День ангела святкують: Марк, Сергій, Василь, Сильвестр.