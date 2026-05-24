Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Екснардеп перед загибеллю на фронті надіслав сину пророче повідомлення

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Екснардеп перед загибеллю на фронті надіслав сину пророче повідомлення
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Останні слова Олега Барни до сина стали його своєрідним заповітом

Військовий та колишній народний депутат Олег Барна за кілька годин до своєї загибелі відправив сину Андрію пророче повідомлення. Юнак поділився спогадами про останні години життя батька та зачитав його фінальне СМС, яке той надіслав перед безпосереднім виходом на штурмові позиції. Як інформує «Главком», про це йдеться у програмі телеканалу «Прямий».

За словами Андрія, вони з батьком зазвичай зідзвонювалися або спілкувалися в месенджерах, тому звичайне СМС-повідомлення вранці 17 квітня одразу привернуло увагу.

«Це було 17 квітня перед тим, як вони виходили на завдання. Повідомлення прийшло о 8:39 ранку. А остання фотографія в тата на телефоні була зроблена о 9:37 – він сфотографувався в шоломі, вже перед самим виходом в окопи. Є таке враження, що тато щось відчував», – ділиться Андрій.

Останні слова Олега Барни до сина стали його своєрідним заповітом, у якому поєдналися батьківська турбота про майбутнє дитини та безкомпромісна боротьба за власну честь.

Екснардеп перед загибеллю на фронті надіслав сину пророче повідомлення фото 1

«Весілля при будь-яких обставинах. Продовжуйте суди, щоб очистити ім'я. Щасти», – ішлося у текстовому повідомленні.

Син військового додає, що зберігає це повідомлення як найціннішу реліквію, яка тепер завжди залишається з ним у пам'яті телефону.

Нагадаємо, Олег Барна загинув, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Йому було 56 років. 

Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Військові 68 ОЄБР Збройних сил України повідомили, що Барна був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.

Читайте також:

Теги: депутат весілля Олег Барна штурм

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
Кого ти обрала, Полтавщино? Слова і діла депутатів за шість років роботи
29 квiтня, 10:15
Володимир Цабаль у 2019 році пройшов до Ради по списку від партії «Голос»
Нардеп Цабаль складає мандат
24 квiтня, 18:37
Аналізуючи минуле, Михайло Бродський констатує, що тодішні лідери змарнували історичний шанс через власну жадібність до ресурсів
Бродський розказав, як президент Ющенко видирав «Нафтогаз» у прем’єрки Тимошенко
25 квiтня, 21:40
Марко Рубіо відвідав родинне весілля і розважив гостей
Держсекретар США Марко Рубіо став діджеєм на весіллі
3 травня, 17:47
Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Ситуація навколо Червоноградської ЦЗФ загострилася
Міненерго має взяти відповідальність за ситуацію навколо Червоноградської збагачувальної фабрики – нардеп
9 травня, 16:05
Суд обрав депутату запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання на 60 діб
Суд продовжив запобіжний захід Тищенку
14 травня, 18:47
Загарбники здійснили 51 атаку від початку доби
Кремль порушив перемир’я. Генштаб повідомив, де вдарив ворог
9 травня, 18:36
Укладання контрактів із військовими пропонується здійснити у три етапи
Якими будуть терміни служби? Нардеп розкрив умови нових контрактів для військових
9 травня, 18:59

Суспільство

Екснардеп перед загибеллю на фронті надіслав сину пророче повідомлення
Екснардеп перед загибеллю на фронті надіслав сину пророче повідомлення
Українці починають повертатися додому? Голова Державної міграційної служби відмітила позитивний тренд
Українці починають повертатися додому? Голова Державної міграційної служби відмітила позитивний тренд
Голова Державної міграційної служби назвала країни, з яких прибуває найбільше трудових мігрантів
Голова Державної міграційної служби назвала країни, з яких прибуває найбільше трудових мігрантів
Загинув, повертаючись з бойового чергування. Згадаймо Олександра Різника
Загинув, повертаючись з бойового чергування. Згадаймо Олександра Різника
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 24 травня 2026: традиції, молитва та прикмети
Яке релігійне свято відзначається 24 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua