Екснардеп перед загибеллю на фронті надіслав сину пророче повідомлення

Останні слова Олега Барни до сина стали його своєрідним заповітом

Військовий та колишній народний депутат Олег Барна за кілька годин до своєї загибелі відправив сину Андрію пророче повідомлення. Юнак поділився спогадами про останні години життя батька та зачитав його фінальне СМС, яке той надіслав перед безпосереднім виходом на штурмові позиції. Як інформує «Главком», про це йдеться у програмі телеканалу «Прямий».

За словами Андрія, вони з батьком зазвичай зідзвонювалися або спілкувалися в месенджерах, тому звичайне СМС-повідомлення вранці 17 квітня одразу привернуло увагу.

«Це було 17 квітня перед тим, як вони виходили на завдання. Повідомлення прийшло о 8:39 ранку. А остання фотографія в тата на телефоні була зроблена о 9:37 – він сфотографувався в шоломі, вже перед самим виходом в окопи. Є таке враження, що тато щось відчував», – ділиться Андрій.

Останні слова Олега Барни до сина стали його своєрідним заповітом, у якому поєдналися батьківська турбота про майбутнє дитини та безкомпромісна боротьба за власну честь.

«Весілля при будь-яких обставинах. Продовжуйте суди, щоб очистити ім'я. Щасти», – ішлося у текстовому повідомленні.

Син військового додає, що зберігає це повідомлення як найціннішу реліквію, яка тепер завжди залишається з ним у пам'яті телефону.

Нагадаємо, Олег Барна загинув, 17 квітня під час виконання бойових завдань під Вугледаром. Йому було 56 років.

Зазначимо, що Олег Барна народився 18 квітня 1967 року, проходив службу в армії з 1985 до 1987 року. До 2014 року працював учителем математики, фізики, інформатики та допризовної підготовки у школах Тернопільської області. Колишній нардеп ще у 2015 році називав АТО повноцінною війною з Росією. Під час повномасштабного вторгнення він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Військові 68 ОЄБР Збройних сил України повідомили, що Барна був помічником гранатометника, який гідно виконував усі поставлені перед ним бойові задачі. За їхніми словами, Барна, перебуваючи у званні старшого сержанта, одним із перших погодився увійти до групи, котра здійснювала штурм позицій росіян.