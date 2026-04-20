Яке релігійне свято відзначається 21 квітня 2026: традиції та молитва

Свята 21 квітня в церковному календарі – Радониця та День пам’яті святого священномученика Януарія, єпископа, та інших з ним

21 квітня 2026 року православна церква відзначає Радоницю – день особливого всецерковного поминання померлих. Також цього дня вшановують пам'ять священномученика Януарія та його сподвижників, які прийняли мученицьку смерть за віру в Христа на початку IV століття.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 квітня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого священномученика Януарія та його сподвижників

Святий Януарій був єпископом італійського міста Беневенто. Під час жорстоких гонінь імператора Діоклетіана він безстрашно відвідував ув’язнених християн, підтримуючи їхню віру. За це єпископа та його вірних помічників – дияконів Соссія, Прокула, Фавста та інших – було схоплено. Попри катування та спроби стратити їх через спалення чи диких звірів, святі залишалися неушкодженими. Вражений народ навертався до Христа, бачачи такі чудеса. Зрештою, мученики прийняли смерть від меча, залишивши по собі пам'ять як про незламних воїнів Христових.

Радониця відзначається у вівторок другого тижня після Великодня. Назва свята походить від слова «радість», адже віряни мають не сумувати за померлими, а ділитися з ними радісною звісткою про Воскресіння Господнє.

Головні традиції:

Церковне поминання: У храмах звершується перша після Великодня повна паніхіда. Віряни подають записки з іменами спочилих близьких для молитви.

Відвідування кладовищ: Традиційно українці йдуть до могил родичів, щоб прибрати їх, покласти квіти та принести великодні символи – паски та крашанки.

Трапеза та милостиня: Прийнято пригощати знайомих та нужденних, щоб вони також пом’янули душі померлих. Важливо пам'ятати, що церква закликає уникати вживання алкоголю на кладовищах.

Молитви дня

Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах, життя дарував! Упокой, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, прости їм усі провини вільні й невільні та даруй їм Царство Небесне. Святий священномучениче Януарію, моли Бога за нас, щоб зміцнив Він нашу віру та дарував мир кожній родині й усій Україні. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народ називав цей день «Януарієвим» і пов’язував його з остаточним розквітом весни:

Якщо на Радоницю йде дощ – це вважається гарним знаком, що віщує добрий врожай.

Зацвіла черемха – чекайте на похолодання найближчими днями.

Вечірня зоря червоного кольору обіцяє вітряну погоду наступного дня.

Якщо береза розпустилася повністю – пора сіяти овес.

Наші предки вірили: хто першим на Радоницю прийде на кладовище, той отримає благословення від предків на весь рік.