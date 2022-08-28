«40 днів без тебе». Чоловік Руслани Писанки написав емоційний пост

Писанка пішла із життя 19 липня у Німеччині. Зірці було 56 років

Нещодавно у Києві провели в останню путь Руслану Писанку

Ігор Ісаков, чоловік телеведучої та акторки Руслани Писанки, на своїй сторінці у Facebook написав пост, присвячений дружині.

«40 днів без тебе. Мушу відпустити. До побачення, «мой ветерок». Дякую друзям, що підтримали мене. Дякую долі за неї. Мабуть я найщасливіша людина в світі, тому що Всесвіт подарував мені її.. але «жизнь прекрасна». ..й продовжується..», - написав Ісаков.

Нагадаємо 19 липня стало відомо про смерть української телеведучої та акторки Руслани Писанки. Вона померла у Німеччині, де у неї діагностували важку хворобу. Їй було 56 років.

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