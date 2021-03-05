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    5 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    5 березня світ відзначає День вимкнених гаджетів - 5 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    5 березня світ відзначає День вимкнених гаджетів

    Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу

    Сьогодні, 5 березня, світ відзначає День вимкнених гаджетів, День народження степлера і День пейзажів.

    Яке сьогодні релігійне свято

    Православна церква 5 березня вшановує пам'ять єпископа Лева Катанського, але слов'яни свято перейменували в «Катиша» або Лева Катальщика.

    А все тому, що існувала традиція кататися з гори на санях, щоб в останній раз награвшись у сезон «перезим'я», як тоді називали березень. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.

    Народні прикмети й традиції

    • Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
    • Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.
    • Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
    • Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.
    • Якщо в цей день викинути старе взуття, то весь рік будете жити в достатку.

    Що не можна робити сьогодні

    У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.

    Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.

    Хто святкує день ангела

    У п'ятницю, 5 березня, іменини відзначають Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав.

    Теги: свята гаджет традиції
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