5 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу
Сьогодні, 5 березня, світ відзначає День вимкнених гаджетів, День народження степлера і День пейзажів.
Яке сьогодні релігійне свято
Православна церква 5 березня вшановує пам'ять єпископа Лева Катанського, але слов'яни свято перейменували в «Катиша» або Лева Катальщика.
А все тому, що існувала традиція кататися з гори на санях, щоб в останній раз награвшись у сезон «перезим'я», як тоді називали березень. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.
Народні прикмети й традиції
- Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.
- Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.
- Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
- Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.
- Якщо в цей день викинути старе взуття, то весь рік будете жити в достатку.
Що не можна робити сьогодні
У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.
Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.
Хто святкує день ангела
У п'ятницю, 5 березня, іменини відзначають Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав.