5 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу

Сьогодні, 5 березня, світ відзначає День вимкнених гаджетів, День народження степлера і День пейзажів.

Яке сьогодні релігійне свято

Православна церква 5 березня вшановує пам'ять єпископа Лева Катанського, але слов'яни свято перейменували в «Катиша» або Лева Катальщика.

А все тому, що існувала традиція кататися з гори на санях, щоб в останній раз награвшись у сезон «перезим'я», як тоді називали березень. При цьому вважалося, що той, хто проїде найдовше, продовжить своє щастя.

Народні прикмети й традиції

Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.

Зграї галок і воронів літають високо в небі – чекайте снігопаду.

Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.

Якщо людина в цей день захворіла, то хвороба буде проходити довго.

Якщо в цей день викинути старе взуття, то весь рік будете жити в достатку.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не давайте ніяких обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.

Не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.

Хто святкує день ангела

У п'ятницю, 5 березня, іменини відзначають Антон, Василь, Давид, Денис, Іван, Микола, Сергій і Ярослав.