5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо сьогодні птахи припинили щебетати – це до грози

Сьогодні, 5 травня, Міжнародний день сімейної рівності, Міжнародний день акушерки. Віряни східного обряду святкують одне з найбільших свят – Великдень.

Що сьогодні за церковне свято

5 травня в церковному календарі – день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньо-християнською святою дівою і мученицею, яка жила в І-II столітті. Народилася в сім’ї язичницького правителя Лікінія і до хрещення носила ім’я Пенелопа. Ірина була охрещена одним з учнів апостола Павла, апостолом Тимофієм, і згодом навернула до християнства своїх батьків та близько 3000 людей.

Який сьогодні день в Україні і світі

5 травня Міжнародний день сімейної рівності. Свято припадає на першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх сімей.

А ще 5 травня святкують День всесвітньої спадщини Африки. Є важливою подією, присвяченою популяризації та відзначенню багатої культурної та природної спадщини африканського континенту. Цей день був заснований Африканським Союзом 2015 року з метою підвищення обізнаності про важливість збереження африканської культурної спадщини та визнання її універсальної цінності.

фото з відкритих джерел

Також 5 травня Міжнародний день акушерки. Це свято було започатковане 1991 року і відтоді відзначається в понад 50 країнах світу. Метою цього дня є підвищення обізнаності про ключову роль акушерок у забезпеченні безпеки та підтримки жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Він також підкреслює важливість акушерської допомоги для зниження материнської та немовлячої смертності та для підтримки здоров’я матерів і дітей.

5 травня святкують Всесвітній день гігієни рук. Цей день підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і має на меті нагадати людям про необхідність ретельного миття рук, яке є простим, але ефективним способом захисту від багатьох хвороб.

фото з відкритих джерел

Також 5 травня Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Цей день покликаний привернути увагу до актуальних проблем, пов’язаних із захистом та повноцінною реалізацією прав осіб з інвалідністю. Був створений 1992 року.

5 травня Всесвітній день веселощів. Ідея святкування належить доктору Мадану Катарії, засновнику незвичайної «йоги сміху» у Мумбаї, Індія. Його прихильники вірять, що навмисний добровільний сміх може мати значний позитивний психологічний та фізіологічний ефект.

Що не можна робити 5 травня

Чоловікам забороняється садити овочі; Стару траву не можна залишати на полі; Не рекомендується стригтися.

Народні прикмети і традиції на 5 травня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який сьогодні день: птахи припинили щебетати – до грози;

негода – буде великий урожай хліба;

йде дощ з невеликими перервами – до погіршення погоди;

кішка їсть траву – чекайте на дощ.

Цього дня було прийнято садити капусту, але дозволялося робити це лише жінкам. Вірили, якщо за цю справу візьметься чоловік, тоді урожаю не буде.

Цього дня народилися:

1907 рік – українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Т. Г. Шевченка Ірина Вільде;

1938 рік – український композитор Юрій Іщенко;

1988 рік – український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011 Денис Берінчик.

Які сьогодні іменини: Яків, Ірина, Олександра, Клавдія, Фаїна.

Пам’ятні дати 5 травня

Календар важливих подій в Україні та світі за 5 травня:

1581 рік – в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір – «Хронологію» Андрія Римші;

1821 рік – на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;

1836 рік – у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;

1891 рік – у Нью-Йорку відкривають концертний зал «Карнегі-хол»;

1912 рік – у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;

1920 рік – проголошено автокефалію Української православної церкви;

1949 рік – починає діяти Рада Європи;

1956 рік – у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;

1988 рік – перша телетрансляція з вершини Еверест;

1999 рік – вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;

2014 рік – створюють добровольчий полк «Азов».

Погода на 5 травня

Сьогодні, 5 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вдень дощитиме. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +10 вночі. У Харкові +16 вдень та +11 вночі. В Одесі +17 вдень та +14 вночі.