5 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Якщо сьогодні птахи припинили щебетати – це до грози
Сьогодні, 5 травня, Міжнародний день сімейної рівності, Міжнародний день акушерки. Віряни східного обряду святкують одне з найбільших свят – Великдень.
Що сьогодні за церковне свято
5 травня в церковному календарі – день пам’яті великомучениці Ірини Македонської. Вона була ранньо-християнською святою дівою і мученицею, яка жила в І-II столітті. Народилася в сім’ї язичницького правителя Лікінія і до хрещення носила ім’я Пенелопа. Ірина була охрещена одним з учнів апостола Павла, апостолом Тимофієм, і згодом навернула до християнства своїх батьків та близько 3000 людей.
Який сьогодні день в Україні і світі
5 травня Міжнародний день сімейної рівності. Свято припадає на першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації. Цей день визнає різноманітність сімей у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх сімей.
А ще 5 травня святкують День всесвітньої спадщини Африки. Є важливою подією, присвяченою популяризації та відзначенню багатої культурної та природної спадщини африканського континенту. Цей день був заснований Африканським Союзом 2015 року з метою підвищення обізнаності про важливість збереження африканської культурної спадщини та визнання її універсальної цінності.
Також 5 травня Міжнародний день акушерки. Це свято було започатковане 1991 року і відтоді відзначається в понад 50 країнах світу. Метою цього дня є підвищення обізнаності про ключову роль акушерок у забезпеченні безпеки та підтримки жінок під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Він також підкреслює важливість акушерської допомоги для зниження материнської та немовлячої смертності та для підтримки здоров’я матерів і дітей.
5 травня святкують Всесвітній день гігієни рук. Цей день підтримується Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) і має на меті нагадати людям про необхідність ретельного миття рук, яке є простим, але ефективним способом захисту від багатьох хвороб.
Також 5 травня Міжнародний день боротьби за права осіб з інвалідністю. Цей день покликаний привернути увагу до актуальних проблем, пов’язаних із захистом та повноцінною реалізацією прав осіб з інвалідністю. Був створений 1992 року.
5 травня Всесвітній день веселощів. Ідея святкування належить доктору Мадану Катарії, засновнику незвичайної «йоги сміху» у Мумбаї, Індія. Його прихильники вірять, що навмисний добровільний сміх може мати значний позитивний психологічний та фізіологічний ефект.
Що не можна робити 5 травня
- Чоловікам забороняється садити овочі;
- Стару траву не можна залишати на полі;
- Не рекомендується стригтися.
Народні прикмети і традиції на 5 травня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який сьогодні день: птахи припинили щебетати – до грози;
- негода – буде великий урожай хліба;
- йде дощ з невеликими перервами – до погіршення погоди;
- кішка їсть траву – чекайте на дощ.
Цього дня було прийнято садити капусту, але дозволялося робити це лише жінкам. Вірили, якщо за цю справу візьметься чоловік, тоді урожаю не буде.
Цього дня народилися:
- 1907 рік – українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Т. Г. Шевченка Ірина Вільде;
- 1938 рік – український композитор Юрій Іщенко;
- 1988 рік – український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011 Денис Берінчик.
Які сьогодні іменини: Яків, Ірина, Олександра, Клавдія, Фаїна.
Пам’ятні дати 5 травня
Календар важливих подій в Україні та світі за 5 травня:
- 1581 рік – в Острозі друкар Іван Федоров видає свій останній твір – «Хронологію» Андрія Римші;
- 1821 рік – на острові Святої Єлени помирає Наполеон I;
- 1836 рік – у Бельгії починає діяти перша в Європі залізниця;
- 1891 рік – у Нью-Йорку відкривають концертний зал «Карнегі-хол»;
- 1912 рік – у Стокгольмі починаються V Олімпійські ігри;
- 1920 рік – проголошено автокефалію Української православної церкви;
- 1949 рік – починає діяти Рада Європи;
- 1956 рік – у Токіо починається перший чемпіонат світу з дзюдо;
- 1988 рік – перша телетрансляція з вершини Еверест;
- 1999 рік – вперше в історії Шотландії відбуваються вибори власного парламенту;
- 2014 рік – створюють добровольчий полк «Азов».
Погода на 5 травня
Сьогодні, 5 травня, в Києві хмарно з проясненнями, можливий дрібний дощ. У Львові похмуро, вдень дощитиме. У Харкові хмарно з проясненнями, без опадів. В Одесі хмарно з проясненнями, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві +17 вдень та +10 вночі. У Львові +16 вдень та +10 вночі. У Харкові +16 вдень та +11 вночі. В Одесі +17 вдень та +14 вночі.
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