6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто поспішати

6 липня відзначається Всесвітній день кардіолога, Міжнародний день Дніпра, Міжнародний день кооперативів та Всесвітній день поцілунку. Віряни вшановують пам’ять святого преподобного Сісоя Великого.

Всесвітній день кардіолога

На початку XXI ст. Всесвітня організація охорони здоров’я призначила святкування Дня кардіолога на 6 липня. Подію було започатковано з метою актуалізації проблеми серцевих захворювань, підвищення інтересу населення до системних обстежень для раннього виявлення хвороб.

Кардіологія була відома вже у Стародавньому Єгипті, близько XVII ст. до н.е. Вчені знайшли документи лікаря того часу, який лікував серце. Великий прогрес у розвитку кардіології відбувся в епоху Відродження завдяки унікальним анатомічним дослідженням будови серця Леонардо да Вінчі, якими досі захоплюються лікарі. На початку XVII ст. англійський лікар Вільям Гарвей довів існування кровообігу та розрахував швидкість кровотоку. І тільки з початку XIX ст. кардіологія розвивається як самостійна практична дисципліна.

Міжнародний день Дніпра

Традиційно e першу суботу липня відзначають Міжнародний день Дніпра. Цей день покликаний привернути увагу громадськості до проблем, пов'язаних з раціональним використанням і охороною головної водної артерії України. Дніпро протікає через три країни і впадає в Чорне море, а в Україні на його берегах розташовані 26 міст.

Міжнародний день Дніпра не закріплений на законодавчому рівні, але відзначається вже понад п'ятнадцять років – з 2009-го року. У цей день Держводагентство проводить різні заходи: облаштовує прибережні території, займається прибиранням сміття на берегах Дніпра і його приток, облаштовує місця відпочинку.

Міжнародний день кооперативів

Свято, яке щорічно припадає на першу суботу липня, було проголошено Генеральною Асамблеєю ООН з метою привернення уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських зв’язків між міжнародним кооперативним рухом та іншими суб’єктами міжнародного права, включно з урядами та неурядовими організаціями на всіх рівнях.

Кооперативна модель управління вважається найбільш справедливою, яка забезпечує всесторонній розвиток суспільства. Вона заснована на партнерстві державних установ та приватних підприємств. Прообраз сучасного кооперативу був створений у 1944 році в Англії. Його засновниками стали 28 робітників бавовняної фабрики, які заснували Рочдейльське товариство.

Всесвітній день поцілунку

Всесвітній день поцілунку (World Kiss Day, Kissing Day), що відзначається у всьому світі щороку 6 липня – чудова можливість ще раз усвідомити надзвичайну важливість цього дотику для емоційного стану людини. Це може бути пристрасний французький поцілунок чи дружній поцілунок у щоку, у будь-якому випадку він виявляє ваше ставлення до іншої людини та позитивно впливає на психоемоційний обох учасників поцілунків. Окрім цього поцілунки сприятливо впливають на наше здоров’я. Вони знімають стрес, спалюють калорії та приносять користь вашому імунітету.

Яке сьогодні релігійне свято

6 липня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Сісоя Великого. Він народився у IV столітті в Єгипті та проживав у пустелі в печері, де раніше жив преподобний Антоній. Святий Сісой навчав смиренності та надії на милосердя Бога.

Життя святого Сісоя також повідомляє про дивотворства, зокрема воскресіння померлого. Один батько приніс свого сина до старця Сісоя, коли той помер на шляху до печери преподобного Антонія. Святий воскресив хлопчика, і той вийшов живим. Помер святий Сісой 429 року, оточений своїми учнями.

Що не можна робити цього дня

Не можна погано поводитися з рослинами і тваринами.

Не варто поспішати, інакше будь-яка справа закінчиться не так, як ви того хотіли.

Не слід робити важливих кроків в будь-якій справі.

Народні прикмети

Якщо листя вже пожовкло, то рано прийдуть осінь і зима.

Сильний туман від самого ранку – йде похолодання.

Місяць білий і блискучий – буде холодно, але без опадів.

Пам’ятні події 6 липня

1415 – спалено на багатті лідера чеських протестантів Яна Гуса.

1439 – на Флорентійському соборі Папа Римський Євгеній IV і візантійський імператор Іоанн VIII підписали Флорентійську унію, що заклала основи створення греко-католицької церкви.

1651 – полковник Мартин Небаба загинув у бою з переважаючими силами ворога під Ріпками поблизу Лоєва (тепер Білорусь).

1687 – Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті «Philosofiae naturalis principia mathematika», в котрих було викладено відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.

1785 – долар став національною валютою США.

1809 – за наказом Наполеона Папу Римського Пія VII викрадено з Ватикану та вивезено до Гренобля.

1918 – у Москві почалося збройне повстання лівих есерів проти більшовиків.

1938 – у Французькій республіці відбулася конференція, де розглядали питання стосовно біженців з Третього рейху. Жодна країна не змогла взяти на себе відповідальність щодо біженців. Конференція виявилася безрезультатною.

1958 – Урочисто відкрито Національний експоцентр України («ВДНГ»).

2005 – Верховна Рада прийняла Кодекс адміністративного судочинства України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Анатолій, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Федір, Марта, Уляна, Юліана.