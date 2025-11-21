Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

The Telegraph: українці глушать «Кинджали» піснею про Бандеру

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
The Telegraph: українці глушать «Кинджали» піснею про Бандеру
Українські військові збивають російські «Кинджали» за допомогою пісні про Бандеру
колаж: glavcom.ua

Українська система глушіння замінює сигнали ГЛОНАСС піснею «Батько наш Бандера»

Українська спецгрупа «Нічна варта» заявляє, що за допомогою власної системи глушіння Ліма та музичного сигналу змогла збити 19 російських ракет «Кинджал» за останні два тижні. Про це повідомляє The Telegraph.

Українські військові використовують нестандартний метод для протидії російським гіперзвуковим ракетам «Кинджал». Спецгрупа «Нічна варта» глушить навігаційну систему російських ракет, замінюючи сигнали ГЛОНАСС піснею «Батько наш Бандера».

The Telegraph додає, що коли пісня починається, система Ліма подає на ракети, що наближаються, помилковий навігаційний сигнал. Українська система глушіння сигналів замінює дані з російських супутників, використовуючи для глушіння пісню. Пісня перекриває дані з супутника, а система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територію Ліми в Перу.

Однак на швидкості в 6400 кілометрів ракети втрачають стабільність через різку і несподівану зміну курсу. Українська бойова група почала використовувати цю тактику, коли помітила, що росіяни використовують у Кинджалах антену з контрольованим прийомом (CRPA) – застарілу технологію для протидії, глушіння та спотворення сигналів.

«Вони [ракети] мали такі самі приймачі, як і старі радянські ракети», – додали військові.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету «Кинджал» над Києвом 4 травня 2023 року. Прізвище оператора не називають, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.

Читайте також:

Теги: українці військові Степан Бандера пісня росіяни Кинджал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як війна з’їла російські бюджети
Як Росія тоне у власних боргах
24 жовтня, 18:02
Мартіна Беднаржова на своїх уроках виправдовувала криваві дії Росії на території України
У Чехії вчителька, яка виправдовувала Росію, не змогла оскаржити рішення суду: деталі справи
23 жовтня, 08:57
34-річний Декарлос Браун-молодший вбив Ірину Заруцьку
Суд виніс обвинувачення підозрюваному у вбивстві українки Ірини Заруцької в США
24 жовтня, 14:19
Мати полоненого окупанта розповіла свою історію
«Забирайте тіло сина, ДНК співпало». Командири надурили матір полоненого окупанта
25 жовтня, 18:15
Бійці розповіли, що окупанта звуть Олег, він приїхав з Пензи, воює вже четвертий рік
Артилеристи взяли в полон окупанта, який мав проводити росіян у Костянтинівку
25 жовтня, 21:56
Падіння рівня води у Бєлгородському водосховищі
Дрони пробили Білгородську дамбу: під загрозою опинилися чотири російських бригади
26 жовтня, 16:30
12 жовтня 2022 року добровільно вирушив на фронт
Стояв на захисті України з перших днів війни. Згадаймо Ярослава Гулюка
29 жовтня, 09:00
Дата та місце поховання Костянтина Гузенка будуть оголошені згодом
На фронті загинув військовий та фотограф проєкту Ukraїner Костянтин Гузенко
3 листопада, 16:27
Розклад вистав театру Магара
У Запоріжжі чиновники запросили дружин загиблих військових на виставу «Весела вдова»
15 листопада, 20:15

Події в Україні

Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Україна вшановує пам'ять жертв Голодоморів (наживо)
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025 року
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач
Окупанти атакували Дніпропетровщину: виникли пожежі, пошкоджено лінії електропередач

Новини

Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
Сьогодні, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
Сьогодні, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Вчора, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua