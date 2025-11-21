The Telegraph: українці глушать «Кинджали» піснею про Бандеру

Українська система глушіння замінює сигнали ГЛОНАСС піснею «Батько наш Бандера»

Українська спецгрупа «Нічна варта» заявляє, що за допомогою власної системи глушіння Ліма та музичного сигналу змогла збити 19 російських ракет «Кинджал» за останні два тижні. Про це повідомляє The Telegraph.

Українські військові використовують нестандартний метод для протидії російським гіперзвуковим ракетам «Кинджал». Спецгрупа «Нічна варта» глушить навігаційну систему російських ракет, замінюючи сигнали ГЛОНАСС піснею «Батько наш Бандера».

The Telegraph додає, що коли пісня починається, система Ліма подає на ракети, що наближаються, помилковий навігаційний сигнал. Українська система глушіння сигналів замінює дані з російських супутників, використовуючи для глушіння пісню. Пісня перекриває дані з супутника, а система передає ракетам хибний сигнал, повідомляючи, що вони перебувають над територію Ліми в Перу.

Однак на швидкості в 6400 кілометрів ракети втрачають стабільність через різку і несподівану зміну курсу. Українська бойова група почала використовувати цю тактику, коли помітила, що росіяни використовують у Кинджалах антену з контрольованим прийомом (CRPA) – застарілу технологію для протидії, глушіння та спотворення сигналів.

«Вони [ракети] мали такі самі приймачі, як і старі радянські ракети», – додали військові.

Нагадаємо, що Повітряні сили ЗСУ опублікували відео з оператором ЗРК Patriot, який збив першу російську гіперзвукову ракету «Кинджал» над Києвом 4 травня 2023 року. Прізвище оператора не називають, зазначено лише його ім'я – Дмитро. Він з'являється на відео з наполовину закритим обличчям.