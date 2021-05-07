7 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується призначати важливі переговори або підписання угод

У народі 7 травня називали днем Євсея. У цей період зазвичай закінчували сіяти овес. У світі відзначається Міжнародний день туби.

Яке церковне свято

Євсевій Никомидійський / Фото з відкритих джерел

Народне свято Євсєєв день відзначається 7 травня 2021 року (за старим стилем - 24 квітня). У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті мученика Євсевія Нікомидійського.

Про святого мученика Євсеявія відомо дуже мало. Він був одним з тих людей, які були присутні при муках Георгія Побідоносця. Разом з ним ще 40 осіб бачили страждання великомученика і його непохитність. Всі вони увірували в Ісуса Христа.

У той час правителем Римської імперії був Діоклетіан, відомий своєю жорстокістю по відношенню до християн. Він визнавав лише культ язичницьких богів. Євсевія та інших заарештували і кинули до в'язниці. Через деякий час їм запропонували принести жертви ідолам, як того вимагає виданий правителем указ. Вони відмовилися. За непослух їх зрадили жорстоким тортурам. Мучеників били розпеченими залізними прутами до тих пір, поки не злізло все м'ясо і не оголилися кістки. Після цього їх стратили - відрубали голови. Сталося це в 303 році.

Міжнародний день туби

Фото з відкритих джерел

По всьому світу день туби святкують щорічно в першу п'ятницю травня.

Туба - це масивний мідний духовий музичний інструмент, який має найнижчий звук по регістру. Мало хто знає, що вона є наймолодшою в своєму сімействі. Своєю появою туба завершила формування симфонічного оркестру, це сталося близько двохсот років назад. З тих пір склад оркестру є незмінним.

Інструмент видає багатий і глибокий звук. Він найнижчий з усього мідного духового спільноти. Однак деякі музиканти можуть виконувати на інструменті і високі ноти. Це вимагає високої виконавської майстерності. За якістю звучання високих нот завжди легко зрозуміти рівень того чи іншого тубіста.

Традиції та обряди

Цей день вважається останнім, коли ще можна сіяти овес. Після нього зазвичай приходять 12 холодних днів з нічними заморозками.

У народі побутує повір'я, що на початку травня на людей нападає мука. Щоб її позбутися, в цей день потрібно молитися про те, щоб вона відстала, і вмиватися свяченою водою.

Знахарі проводять обряди, які пов'язані із закликом весни, тепла і сонця.

У Євсєєв день прийнято не тільки працювати, а й гуляти. Люди виходять на вулицю і влаштовують міні-концерти. Вони грають на музичних інструментах, в ігри, водять хороводи, співають пісні.

Що не можна робити сьогодні

Жінкам в цю п'ятницю не слід ревнувати своїх обранців. Наші предки вірили, що підозри, народжені 7 травня, дуже скоро можуть втілитися в життя.

Не рекомендується призначати на цей день важливі переговори або підписання угод. Всі домовленості, досягнуті 7 травня, можуть бути зруйновані від обставин непереборної сили.

Заборонено в цей день піднімати з землі знайдені речі, особливо гроші. Вважається, що з цього моменту фінансове становище того, хто не послухається цієї ради, почне погіршуватися.

Якщо ви дбаєте про своє здоров'я 7 травня виключіть з раціону алкоголь. У народі говорили, що той, хто буде пити в цей день, незабаром буде побитий.

Народні прикмети:

Золотий захід сонця говорить про те, що найближчими днями опадів не буде.

На березі з'явився цвіт – час сіяти овес.

Полетів пух з верби – настав термін пізнього посіву вівса.

Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.

Промені сонця темніють – до грози.

Над горизонтом повисли низькі хмари – до грози та поривчастого вітру.

Іменини

7 травня іменини відзначають: Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Лонгін, Неон, Пасікрат, Савва, Станіслав, Фома, Людмила та Людомира.