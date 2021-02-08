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    Суспільство

    8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця - 8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця

    Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо

    Сьогодні, 8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани та Міжнародний день боротьби з епілепсією.

    Яке сьогодні релігійне свято

    8 лютого віряни вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.

    За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.

    Народні прикмети й традиції

    • У цей день ворожать на погоду.
    • Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко
    • Хуртовина – зимі ще довго бути. 
    • Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви

    Що не можна робити сьогодні

    • У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг
    • Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо
    • Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров'я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.

    Хто святкує день ангела

    У понеділок, 8 лютого, іменини відзначають Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.

    Теги: свята релігія традиції
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