8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця

Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо

Сьогодні, 8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани та Міжнародний день боротьби з епілепсією.

Яке сьогодні релігійне свято

8 лютого віряни вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.

За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.

Народні прикмети й традиції

У цей день ворожать на погоду.

Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко

Хуртовина – зимі ще довго бути.

Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви

Що не можна робити сьогодні

У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг

Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо

Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров'я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.

Хто святкує день ангела

У понеділок, 8 лютого, іменини відзначають Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.