8 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо
Сьогодні, 8 лютого у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани та Міжнародний день боротьби з епілепсією.
Яке сьогодні релігійне свято
8 лютого віряни вшановують пам'ять святого Федора Студита. Це грецький громадський діяч і монах, якого церковнослужителі зарахували до лику святих.
За переказами, саме в цей день померлі родичі сумують за своїм рідним, які залишилися в цьому світі.
Народні прикмети й традиції
- У цей день ворожать на погоду.
- Тихий і ясний день: весна буде теплою і настане швидко
- Хуртовина – зимі ще довго бути.
- Щоб небіжчики не турбували, то біля вхідних дверей треба повісити пучок горобини або кропиви
Що не можна робити сьогодні
- У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг
- Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо
- Не варто підмітати або мити підлогу – виметете удачу і здоров'я, краще взагалі нічого не прибирати й не викидати.
Хто святкує день ангела
У понеділок, 8 лютого, іменини відзначають Аркадій, Арсеній, Гаврило, Давид, Іван, Марія, Петро, Семен, Федір і Філіп.