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8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 серпня – День військ зв’язку Збройних сил України
фото з відкритих джерел

У цей день не варто позичати комусь робочі інструменти

У вівторок 8 серпня відзначаються Всесвітній день кішок та Міжнародний день альпінізму. В Україні святкується День військ зв'язку. А православні християни вшановують пам'ять ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина.

День військ зв’язку Збройних сил України

8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото: Міноборони

Свято встановлено указом президента України в 2000 році. Святкується зв’язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах та підрозділах.

Саме 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв’язку.

Війська зв’язку Збройних Сил України беруть свій початок від військ зв’язку армії Радянського Союзу. У січні 1992 року було створено Головне управління зв’язку Збройних Сил України, яке розпочало формування військ зв’язку незалежної держави. За час існування Збройних сил України з розрізнених систем зв’язку була створена єдина система, яка здатна забезпечити надійне управління Збройними силами в будь-якій ситуації.

Міжнародний день альпінізму

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фото: Pixabay

Міжнародний день альпініста святкується в першій декаді серпня. Виникло на початку 2000 років. Присвячене першому вдалому сходженню на пік гірської вершини Монблан швейцарскіми альпіністами Жаком Бальма і Мішелем-Габріелем Паккардом в 1786 році.

Сучасний альпінізм – це і вид спорту, і робота, і вид активного відпочинку. Сходження на вершину гори, як і спуск з неї, подолання перешкод і небезпек як і раніше вимагають від людини високої самовіддачі. Ціна помилки, яка може стати не поправною, вельми висока і все ж людина не звикла відступати, як не відступили у свій час Жак Бальма і Мішель-Габріель Паккард, завдяки яким 8-го серпня 1786-го року о 18:23 вперше в світі був досягнутий пік гірської вершини Монблан, висота якого досягає 4810 метрів над рівнем моря. Саме цей День, в середовищі професіоналів і любителів даного виду діяльності та спорту і заведено вважати Міжнародним днем альпінізму.

Всесвітній день кішок

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фото: Pixabay

Всесвітній День кішки відзначається в першій декаді серпня. Засновником виступає Міжнародний фонд захисту тварин. Всесвітній день кішок відзначається всіма любителями цієї прекрасної тварини з 2002 року.

Ці милі, по більшості пухнасті і ласкаві тварини, давно і по праву заслужили у людей повагу й любов. На сьогодні налічується близько 256 порід домашніх кішок, кожна з яких володіє своєрідним набором якостей, що дозволяють їй залучати до себе все більше і більше уваги з боку численних любителів і заводчиків цих прекрасних створінь.

Яке церковне свято

8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4
фото з відкритих джерел

Сьогодні День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина. Дотиком до святих мощей преподобного Мойсея і старанною молитвою до нього печерські ченці зцілювалися від плотських спокус.

Преподобний Мойсей служив у святого благовірного князя Бориса. Після вбивства в 1015 році на річці Альті святого Бориса, святий Мойсей втік і переховувався в Києві у Передслави, сестри князя Ярослава.

У 1018 році, коли польський герцог Болеслав I Хоробрий захопив Київ, святий Мойсей разом з іншими потрапив до Польщі як полонений. Високий і стрункий красень звернув на себе увагу однієї багатої польки-вдови, яка захотіла зробити його своїм чоловіком.

Святий Мойсей відмовився змінювати полон на рабство у жінки. Коли полька купила бранця, вона намагалася всіляко спокусити юнака. Коли ж Мойсей не звабився, полька наказала розтягнути його на землі і бити палицями так, щоб земля налилася кров'ю. А тоді веліла давати святому кожен день по сто ударів, а потім оскопити його.

Оговтавшись від ран, преподобний Мойсей прийшов до Печерського монастиря. Преподобний помер близько 1043-1051 рр. і був похований в Ближніх печерах.

Вважається, що преподобний Мойсей Угрин Печерський, якщо йому молитися, береже від плотських спокус.

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Народні прикмети

  • Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити – весь рік буде хорошим.
  • Мухи кусаються і стають настирливими – чекай дощу.
  • Жаби стрибають біля водойм по берегу – теж до дощу.

Що не рекомендується робити

  • Позичати комусь робочі інструменти – до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк – треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.
  • Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.
  • Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.

Пам’ятні дати 8 серпня

  • 449 рік – скликано другий Ефеський собор;
  • 626 рік – аварів розбито під обложеним Константинополем, частина слов'ян вийшла з-під їхньої влади, заснувавши державу Само, відкрито шлях булгарам до завоювань на Балканах;
  • 1648 рік – яничари скинули з престолу і стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма;
  • 1786 рік – Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи – Монблан;
  • 1815 рік – Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени;
  • 1899 рік – американець А. Маршалл отримав патент на холодильник;
  • 1944 рік – у Берліні вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршала фон Віцлебена, повісили на струнах від піаніно;
  • 1949 рік – у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи;
  • 1965 рік – у Шешорах Івано-Франківської області пройшов мітинг із нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;
  • 1966 рік – у Китайській Народній Республіці оголошено про початок «культурної революції»;
  • 1967 рік – у Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);
  • 1974 рік – президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом;
  • 1998 рік – американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук у біохімії – він отримав диплом у віці 14 років вісім місяців;
  • 2000 рік – учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;
  • 2004 рік – введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;
  • 2012 рік – президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;
  • 2017 рік – компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.

Теги: традиції свята православна церква

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