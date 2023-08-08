8 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
У цей день не варто позичати комусь робочі інструменти
У вівторок 8 серпня відзначаються Всесвітній день кішок та Міжнародний день альпінізму. В Україні святкується День військ зв'язку. А православні християни вшановують пам'ять ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина.
День військ зв’язку Збройних сил України
Свято встановлено указом президента України в 2000 році. Святкується зв’язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах та підрозділах.
Саме 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв’язку.
Війська зв’язку Збройних Сил України беруть свій початок від військ зв’язку армії Радянського Союзу. У січні 1992 року було створено Головне управління зв’язку Збройних Сил України, яке розпочало формування військ зв’язку незалежної держави. За час існування Збройних сил України з розрізнених систем зв’язку була створена єдина система, яка здатна забезпечити надійне управління Збройними силами в будь-якій ситуації.
Міжнародний день альпінізму
Міжнародний день альпініста святкується в першій декаді серпня. Виникло на початку 2000 років. Присвячене першому вдалому сходженню на пік гірської вершини Монблан швейцарскіми альпіністами Жаком Бальма і Мішелем-Габріелем Паккардом в 1786 році.
Сучасний альпінізм – це і вид спорту, і робота, і вид активного відпочинку. Сходження на вершину гори, як і спуск з неї, подолання перешкод і небезпек як і раніше вимагають від людини високої самовіддачі. Ціна помилки, яка може стати не поправною, вельми висока і все ж людина не звикла відступати, як не відступили у свій час Жак Бальма і Мішель-Габріель Паккард, завдяки яким 8-го серпня 1786-го року о 18:23 вперше в світі був досягнутий пік гірської вершини Монблан, висота якого досягає 4810 метрів над рівнем моря. Саме цей День, в середовищі професіоналів і любителів даного виду діяльності та спорту і заведено вважати Міжнародним днем альпінізму.
Всесвітній день кішок
Всесвітній День кішки відзначається в першій декаді серпня. Засновником виступає Міжнародний фонд захисту тварин. Всесвітній день кішок відзначається всіма любителями цієї прекрасної тварини з 2002 року.
Ці милі, по більшості пухнасті і ласкаві тварини, давно і по праву заслужили у людей повагу й любов. На сьогодні налічується близько 256 порід домашніх кішок, кожна з яких володіє своєрідним набором якостей, що дозволяють їй залучати до себе все більше і більше уваги з боку численних любителів і заводчиків цих прекрасних створінь.
Яке церковне свято
Сьогодні День пам'яті ченця Києво-Печерського монастиря Мойсея Угрина. Дотиком до святих мощей преподобного Мойсея і старанною молитвою до нього печерські ченці зцілювалися від плотських спокус.
Преподобний Мойсей служив у святого благовірного князя Бориса. Після вбивства в 1015 році на річці Альті святого Бориса, святий Мойсей втік і переховувався в Києві у Передслави, сестри князя Ярослава.
У 1018 році, коли польський герцог Болеслав I Хоробрий захопив Київ, святий Мойсей разом з іншими потрапив до Польщі як полонений. Високий і стрункий красень звернув на себе увагу однієї багатої польки-вдови, яка захотіла зробити його своїм чоловіком.
Святий Мойсей відмовився змінювати полон на рабство у жінки. Коли полька купила бранця, вона намагалася всіляко спокусити юнака. Коли ж Мойсей не звабився, полька наказала розтягнути його на землі і бити палицями так, щоб земля налилася кров'ю. А тоді веліла давати святому кожен день по сто ударів, а потім оскопити його.
Оговтавшись від ран, преподобний Мойсей прийшов до Печерського монастиря. Преподобний помер близько 1043-1051 рр. і був похований в Ближніх печерах.
Вважається, що преподобний Мойсей Угрин Печерський, якщо йому молитися, береже від плотських спокус.
Народні прикмети
- Якщо кіт або кішка труться у хазяйських ніг, дають себе погладити – весь рік буде хорошим.
- Мухи кусаються і стають настирливими – чекай дощу.
- Жаби стрибають біля водойм по берегу – теж до дощу.
Що не рекомендується робити
- Позичати комусь робочі інструменти – до втрати здоров'я. Але якщо без цього ніяк – треба покласти інструмент на землю, а не передавати його з рук в руки.
- Їсти яблука (до Яблучного Спаса). У цей день господині робили з яблук заготовки на зиму: варили варення, мочили в бочках.
- Шити. У тих, хто сьогодні візьме в руки голку, можуть бути проблеми в шлюбі.
Пам’ятні дати 8 серпня
- 449 рік – скликано другий Ефеський собор;
- 626 рік – аварів розбито під обложеним Константинополем, частина слов'ян вийшла з-під їхньої влади, заснувавши державу Само, відкрито шлях булгарам до завоювань на Балканах;
- 1648 рік – яничари скинули з престолу і стратили душевнохворого османського султана Ібрагіма;
- 1786 рік – Мішель Паккар першим підкорив найвищу вершину Європи – Монблан;
- 1815 рік – Наполеон вирушив у заслання на острів Святої Єлени;
- 1899 рік – американець А. Маршалл отримав патент на холодильник;
- 1944 рік – у Берліні вісім німецьких офіцерів, яких звинуватили у підготовці замаху на Гітлера, у тому числі фельдмаршала фон Віцлебена, повісили на струнах від піаніно;
- 1949 рік – у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи;
- 1965 рік – у Шешорах Івано-Франківської області пройшов мітинг із нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку;
- 1966 рік – у Китайській Народній Республіці оголошено про початок «культурної революції»;
- 1967 рік – у Бангкоку (Таїланд) засновано Асоціацію держав Південно-Східної Азії (АСЕАН);
- 1974 рік – президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку у зв'язку з Вотергейтським скандалом;
- 1998 рік – американець Майкл Кірні став наймолодшим магістром наук у біохімії – він отримав диплом у віці 14 років вісім місяців;
- 2000 рік – учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів із клонування людини;
- 2004 рік – введено в дію другий енергоблок Хмельницької АЕС;
- 2012 рік – президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова;
- 2017 рік – компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.
Іменини
Іменини сьогодні святкують Мойсей, Парасковія, Федір.
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