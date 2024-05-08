8 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

8 травня – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні не варто розповідати іншим про свої сни

8 травня відзначається День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Віряни вшановують пам’ять Івана Богослова.

День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

У річницю капітуляції нацистської Німеччини, що заведено розглядати як символ перемоги над нацизмом, в Україні починаючи з 2016-го року до 2023-го року 8 травня було встановлено пам'ятний день – День пам'яті та примирення (пам'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами-учасниками Другої світової війни).

Акт про капітуляцію Німеччини підписали у берлінському передмісті Карлсхорст – 8 травня, о 22:43, за центральноєвропейським часом, а за московським це було 9 травня, 00:43. Офіційне свято перемоги над нацизмом святкується у Європі 8 травня, а Україна дуже довго святкувала День перемоги саме 9 травня.

8 травня 2023 року Володимир Зеленський подав законопроєкт у Верховну Раду України, яким пропонував встановити 8 травня День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. 29 травня 2023 року Верховна Рада встановила 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. За це проголосували 317 народних народних депутатів.

8 травня ми вшановуємо подвиг українського народу, його вагомий внесок у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлюємо повагу усім борцям проти нацизму, увічнюємо пам’ять про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни.

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця відзначається в день народження швейцарського гуманіста, засновника Червоного хреста і першого лауреата Нобелівської премії миру Анрі Дюнана. Це міжнародний гуманітарний рух, заснований в 1863 році і об'єднує понад 17 мільйонів працівників і добровольців по всьому світу.

У 1859 році швейцарський бізнесмен і письменник Анрі Дюнан став свідком найбільшого бою австро-італо-французької війни, що забрала тисячі жертв. Анрі був так вражений побаченим, що відкрив госпіталь в місцевій церкві, де надавав першу допомогу пораненим, а після приїзду додому продовжив розвивати ідею створення міжнародної добровольчої організації.

День вільної торгівлі

День вільної торгівлі (Free Trade Day) – це щорічна подія, що відзначається 8 травня. Це день для просування та захисту політики вільної торгівлі та переваг, які вона може принести економікам у всьому світі.

Цей день визнає важливість вільної торгівлі для сприяння економічному зростанню, створенню робочих місць і покращенню рівня життя. Це можливість підвищити обізнаність і сприяти прийняттю політики вільної торгівлі, яка спрямована на усунення бар’єрів у торгівлі та створення рівних умов для бізнесу в усьому світі.

Яке сьогодні релігійне свято

8 травня в церковному календарі – Апостола і євангелиста Івана Богослова. Він був близьким учнем та свідком Ісуса Христа. Його життя було пронизане великою любов’ю до Христа і проповіддю Євангелія.

Іван Богослов був одним із трьох апостолів, яких Ісус особливо приймав до Себе і наближав до Свого духовного життя. Він був присутній під час воскресіння дочки Яїра і Переображення Господа на горі Фавор. Також був поруч з Ісусом під час Тайної Вечері та в Гефсиманському саду під час Його арешту.

Після розп’яття Христа на Хресті Іван став опікуном Матері Божої і служив Їй до Її Успіння. Пізніше, за жеребом, він вирушив до міста Ефесу, де проповідував Євангеліє разом зі своїм учнем Прохором. Під час своїх місійних подорожей вони пережили корабельну катастрофу, але Богослова Бог зберіг у морській безодні, показуючи його особливе призначення.

Він писав послання, в яких закликав християн до любові до Бога і ближнього. Іван Богослов прожив тривале і довголітнє життя, ставши останнім живим свідком інкарнації Христа.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено нарікати на долю.

Не варто розповідати про свої сни.

Народні прикмети

Дощ – до великого врожаю грибів;

Місяць у серпанку – до погіршення погоди;

Якщо цвіте рясно черемха, то буде сире літо;

Хмари збилися в одну купу – до негоди.

Пам’ятні події 8 травня

1660 – Карла II проголошено королем Англії, що закінчило 11-літню громадянську війну.

1713 – указом Петра I столицю Московського царства перенесено з Москви до Санкт-Петербурга.

1773 – у збройній сутичці з турками вбили правителя Єгипту мамлюка Алі Бея (абхаза за походженням).

1895 – Китай передав Тайвань Японській імперії.

1900 – Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським

1919 – Центральною Руською Народною Радою укладено Ужгородський меморандум – рішення про приєднання Закарпаття до Чехословаччини.

1926 – відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.

1942 – Друга світова війна: вермахт розпочав наступ у Криму.

1943 – Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.

1945 – у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01

1951 – Іван Драч опублікував свій перший вірш.

1952 – у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.

1954 – створена Федерація футболу Азії.

1961 – в Англії засуджено до 42-х років в'язниці 38-літнього дипломата Джорджа Блейка, звинуваченого у шпигунській діяльності на користь СРСР.

1984 – Олімпійський комітет Радянського Союзу відмовився направляти команду спортсменів для участі в XXIII Олімпіаді в Лос-Анжелесі.

1994 – Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.

1996 – внесено зміни до конституції ПАР – надано рівні громадянські права представникам усіх рас.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсеній, Іван.