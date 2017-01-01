  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Адвокат: Сущенко вже знайомиться з дев’ятим томом справи

    Усього у справі Сущенка дев’ять томів, поданих слідством
    Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві, Марк Фейгін розповів, як йде ознайомлення з матеріалами слідства. Про це він повідомив «Укрінформу». «Напередодні відвідував свого підзахисного. Ми з ним знайомимося з матеріалами справи. Роман Володимирович зараз вивчає дев'ятий том (із десяти, поданих
    • Сьогодні, 01:21
    • Розсилка
    Романе Сущенко
    Романе Сущенко

    Усього у справі Сущенка дев’ять томів, поданих слідством

    Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві, Марк Фейгін розповів, як йде ознайомлення з матеріалами слідства.

    Про це він повідомив «Укрінформу».

    «Напередодні відвідував свого підзахисного. Ми з ним знайомимося з матеріалами справи. Роман Володимирович зараз вивчає дев'ятий том (із десяти, поданих слідством, - ред.)», - сказав Фейгін.

    Адвокат також уточнив, що у Сущенка нормальний стан здоров'я. Крім ознайомлення з матеріалами справи він стежить за новинами, останнім часом особливо уважно – за ходом обміну полонених, здійсненого Україною.

    Нагадаємо, президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах, серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

    27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

    20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

    Адвокат Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.

    Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

    Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.

    Читайте також
    Росія Марк Фейгін політв’язні адвокат Роман Сущенко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ