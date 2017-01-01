Адвокат: Сущенко вже знайомиться з дев’ятим томом справи

Усього у справі Сущенка дев’ять томів, поданих слідством

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві, Марк Фейгін розповів, як йде ознайомлення з матеріалами слідства. Про це він повідомив «Укрінформу». «Напередодні відвідував свого підзахисного. Ми з ним знайомимося з матеріалами справи. Роман Володимирович зараз вивчає дев'ятий том (із десяти, поданих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Романе Сущенко

Усього у справі Сущенка дев’ять томів, поданих слідством

Адвокат українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві, Марк Фейгін розповів, як йде ознайомлення з матеріалами слідства.

Про це він повідомив «Укрінформу».

«Напередодні відвідував свого підзахисного. Ми з ним знайомимося з матеріалами справи. Роман Володимирович зараз вивчає дев'ятий том (із десяти, поданих слідством, - ред.)», - сказав Фейгін.

Адвокат також уточнив, що у Сущенка нормальний стан здоров'я. Крім ознайомлення з матеріалами справи він стежить за новинами, останнім часом особливо уважно – за ходом обміну полонених, здійсненого Україною.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запевнив, що Україна бореться за якнайшвидше звільнення українців, які перебувають у російських тюрмах, серед яких Роман Сущенко, Олег Сенцов та багато інших наших громадян.

27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.