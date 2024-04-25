США анонсували суттєве збільшення виробництва артснарядів

Наразі Сполучені Штати випускають 30 тис. снарядів калібру 155 мм на місяць та планують потроїти це значення

У наступному році США планують підвищити обсяги виробництва до 1,2 млн снарядів на рік

Сполучені Штати планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів втричі – до 100 тис. 155-мм снарядів на місяць. Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє Defense One.

«З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тис. одиниць», – наголосив він.

За словами Мінгуса, наразі Сполучені Штати випускають 30 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм. Таким чином, після досягнення запланованої мети, США збільшать обсяг виробництва 155-мм боєприпасів до 1,2 млн на рік. Мінгус також додав, що збільшення виробництва артснарядів є критично важливим для України.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд, а також включає допомогу Ізраїлю і Тайваню. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 мільярдів на підтримку України. «Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», - оголосив президент США.

До слова, президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Конгресу США, який проголосував за виділення допомоги Україні на суму $61 млрд.