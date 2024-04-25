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США анонсували суттєве збільшення виробництва артснарядів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
США анонсували суттєве збільшення виробництва артснарядів
Наразі Сполучені Штати випускають 30 тис. снарядів калібру 155 мм на місяць та планують потроїти це значення
фото: Alex Brandon/AP Photo

У наступному році США планують підвищити обсяги виробництва до 1,2 млн снарядів на рік

Сполучені Штати планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів втричі – до 100 тис. 155-мм снарядів на місяць. Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє Defense One.

«З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тис. одиниць», – наголосив він.

За словами Мінгуса, наразі Сполучені Штати випускають 30 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм. Таким чином, після досягнення запланованої мети, США збільшать обсяг виробництва 155-мм боєприпасів до 1,2 млн на рік. Мінгус також додав, що збільшення виробництва артснарядів є критично важливим для України.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд, а також включає допомогу Ізраїлю і Тайваню. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 мільярдів на підтримку України. «Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», - оголосив президент США.

До слова, президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Конгресу США, який проголосував за виділення допомоги Україні на суму $61 млрд. 

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Теги: США боєприпаси Україна

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