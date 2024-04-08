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Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада

Ірина Міллер
glavcom.ua
Bild: Україна отримала менше військової допомоги, ніж заявляє німецька влада
Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро
фото Twitter/Олаф Шольц

Близько 2,6 млрд євро, які обіцяли як військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу

Уряд Німеччини заявляв, що Україна отримала військової допомоги на суму у 28 млрд євро. Однак дані свідчать про значно меншу суму. Про це повідомляє видання Bild.

Частина із 6 млрд євро – близько 2,6 млрд євро – які обіцяли, як військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння Бундесверу.

За словами депутата Бундестагу від опозиційного блоку ХДС/ХСС Інго Гедехенса, інші країни не мають жодного відношення до України, а переозброєння Бундесверу вже включено в іншу статтю витрат.  «Тому обидві позиції повинні бути усунені», – заявив опозиціонер. 

Сума розміром у 3,4 млрд євро може бути повернута Німеччині з коштів ЄС.

Враховуючи ці дані виявляється, що реальна обіцяна військова допомога для ЗСУ становить лише 21,7 млрд євро замість 28 обіцяних. Це на 23% менше, ніж запевняє влада, пише видання.

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Однак й ця сума може бути не точною. Зокрема дані депутата Гедехенса свідчать про те, що в реальності Києву поки що передано лише 10,2 млрд євро воєнної допомоги від Німеччини.

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«Канцлер створює враження, ніби Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28 млрд євро. Насправді ми ще не виділили навіть половину цієї суми», – заявив Гедехенс у коментарі Bild.

Нагадаємо, що у Палаті представників США питання допомоги Україні можуть поставити на голосування всередині квітня або навіть пізніше. Спікер Майк Джонсон все ще шукає, як пом’якшити спротив з боку радикальних республіканців.

Раніше голова Комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол заявив, що спікер Майк Джонсон має намір винести на голосування законопроєкт, який передбачає допомогу для України після Великодня. На питання журналістки, чи може це статися вже 9 квітня, він відповів, що хотів, би щоб цей законопроєкт проголосували «якомога швидше».

Палата представників США схвалила пакет законопроєктів про витрати державних відомств на суму $1,2 трлн всього за кілька годин до призупинення роботи уряду.

Теги: Німеччина Україна влада військова допомога

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