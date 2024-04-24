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Сенат США проголосував за надання допомоги Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сенат США проголосував за надання допомоги Україні
Обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт
фото: Reuters

Тепер закон має підписати президент США Джо Байден

24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд. Про це стало відомо з трансляції.

Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

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Законопроєкт також включає допомогу Ізраїлю і Тайваню.

Таким чином, обидві палати американського конгресу схвалили законопроєкт. Для набуття чинності його має підписати президент США Джо Байден, який пообіцяв зробити це негайно. 

Раніше Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні. 

Нагадаємо, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

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Теги: законопроєкт Сенат США Україна фінансування гроші

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