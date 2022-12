Англомовні повідомлення у додатку «Повітряна тривога» озвучив Люк Скайвокер

Актор повідомлятиме про п'ять видів небезпеки

Американський актор Марк Гемілл, відомий завдяки ролі Люка Скайвокера у стрічці «Зоряні війни», повідомлятиме про сигнали повітряної тривоги в Україні. Зокрема, голос знаменитості звучатиме в англомовній версії українського застосунку «Повітряна тривога», про що йдеться в Telegram-каналі «United24».

Актор повідомлятиме про п'ять видів небезпеки: ракетний удар, артилерійський обстріл, вуличні бої, радіаційна та хімічна загроза.

Та це не все. Коли надходитиме сповіщення про відбій повітряної тривоги, Марк Гемілл у застосунку говоритиме крилаті фрази фільму «Зоряні війни», наприклад – «May the Force be with U!», тобто ««Хай буде з тобою Сила».

Марк Гемілл є амбасадором платформи United24. Знаменитість займається збором коштів на дрони для українських захисників. Як раніше ділився актор, результати благодійного збору шокували навіть його самого. Лише за три тижні від початку проєкту вдалося зібрати кошти на 500 дронів.

Також раніше стало відомо, що американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою ініціативи United24.