Анульовано аналогову ліцензію «Прямого» для мовлення на окупованих територіях

Ліцензії телеканалу на супутникове та багатоканальне мовлення наразі є чиннимиprm.ua

Рішення ухвалено у зв’язку з переходом ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту до цифрового

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензію на аналогове мовлення телеканалу «Прямий» на окупованих територіях. Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 21 липня на прохання компанії. Про це повідомляє пресслужба телеканалу.

Як зазначається у повідомленні, відповідно до міжнародних зобов’язань в Україні триває процес переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2.

«У зв’язку із припиненням використання аналогової технології телевізійного мовлення та переходом на цифрове мовлення, а також неможливості здійснення мовлення на тимчасово окупованих територіях, що входили до даної ліцензії (Куп’янськ, Луганськ, Єнакієво), сьогодні Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення було розглянуто питання та анульовано ліцензію на аналогове мовлення», – повідомили у пресслужбі телеканалу.

Телеканал наголошує, що всі інші ліцензії на мовлення (супутникове, багатоканальне) наразі є чинними, а журналісти телеканалу «Прямий» продовжують професійно воювати на інформаційному фронті.

Також повідомляється, що телеканал «Прямий» письмово звернувся до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та до Ради національної безпеки і оборони України з проханням надати нашому телеканалу слот мовлення в цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом», виробництво якого забезпечував телеканал «Україна 24». Телеканал наразі очікує конкретних рекомендацій, щодо функціонування платформи «Єдині новини #UАразом» та умов доєднання телеканалу до її створення та мовлення.

Нагадаємо, раніше телеканали «Прямий» та «5 канал» звернулися до Ради національної безпеки і оборони та Національної ради з питань телебачення і радіомовлення із закликом виділити часовий слот у спільному телемарафоні «Єдині новини», який звільняється в разі припинення участі в ньому медіагрупи «Україна».

Також нагадаємо, що 4 квітня представники Концерну радіомовлення, радіозв’язку і телебачення (Концерн РРТ) без будь-яких законних підстав, на власний розсуд вимкнули мовлення телеканали «Прямий», «П‘ятий» та «Еспресо» в цифровій мережі Т2.

Як пояснила Державна служба спеціального зв’язку і захисту інформації, влада відключила телеканали «Еспресо», «П’ятий» і «Прямий» з цифрового ефіру на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони.

Як відомо, у березні Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення – в умовах воєнного стану усі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням Росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України.