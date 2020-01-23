Арахамія розповів, чому Зеленський тепер не зутрічається зі своєю фракцією в Раді



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Давид Арахамія вважає, що на сьогодні «слуги народа» «вже більш-менш вийшли на рейки нормальної прогнозованої роботи»

Ми знаємо як працювати, тому немає такої потреби в зустрічах, - голова фракції «Слуга народу»

Голова фракції «Слуга народа» Давид Арахамія розповів в інтерв’ю «Главкому», що депутати не збиралися на наради за участю президента Володимира Зеленського та керівника Офісу президента Андрія Богдана з грудня минулого року.

Арахамія вважає, що на сьогодні «слуги народа» «вже більш-менш вийшли на рейки нормальної прогнозованої роботи». «Ми знаємо як працювати, немає такої потреби в зустрічах», - запевняє голова президентської фракції у парламенті.

Водночас, нардеп поінформував, що по понеділках фракція «Слуга народу» збирається на наради з Кабміном та з Офісом президента. «От на такій нараді у більш вузькому колі ми обговорюємо робочі питання, тому немає потреби відволікати президента, чи керівника Офісу президента», - вважає Арахамія.

Нагадаємо, під час виступу в Українському домі у Давосі глава депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації власного законодавства із ЄС, натомість створивши власні правила гри й використовувати конкурентні переваги.

Згодом Арахамія та віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба запевнили, що Україна не відмовиться від євроінтеграції.

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