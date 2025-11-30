Архієрей Феодосій з Черкащини, обвинувачений у розпалюванні ворожнечі, потрапив до лікарні

Останніми днями у митрополита спостерігалися висока температура та постійні коливання тиску

Керівник Черкаської єпархії Української православної церкви московського патріархату митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, якого обвинувачують у розпалюванні релігійної ворожнечі, потрапив до лікарні. Про це повідомила Черкаська єпархія Української православної церкви Московського патріархату, пише «Главком».

За інформацією єпархії, незвичне погіршення самопочуття тривало понад місяць. При цьому хронічні хвороби серця чи гіпертонія, якими Феодосій раніше страждав, не стали причиною погіршення.

Останніми днями у митрополита спостерігалися висока температура та постійні коливання тиску, через що доводилося переносити заплановані богослужіння та заходи.

Протягом цього тижня стан архієрея різко погіршився, аналізи показали значні відхилення показників, що раніше були в нормі. За рекомендацією лікарів, Феодосій був госпіталізований – наразі медики перевіряють, чи не сталося отруєння.

Митрополит перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, що у червні 2024 року митрополит Феодосій отримав пʼяту підозру. Служба безпеки зібрала докази його протиправної діяльності, повідомила речниця СБУ в Черкаській області Катерина Дрога.

«Встановлено, що митрополит, попри отримані підозри, вкотре причетний до розпалювання міжконфесійної ненависті між вірянами в Україні. За даними слідства, клірик, знаходячись під домашнім арештом, активно веде сторінки у соцмережах. На ютуб-каналі сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП) та сторінці у фейсбуці релігійної установи він розміщував відеозвернення, спрямовані на формування передумов до міжконфесійної ворожнечі», – деталізувала речниця.

У жовтні 2025 року суд відмовив митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП Феодосію (у миру – Денис Снігірьов), обвинуваченому у розпалюванні релігійної ворожнечі, у поверненні закордонного паспорту.

Крім того, суд зазначив, що митрополит Феодосій не позбавлений можливості співпраці з представниками міжнародної організації в інший спосіб, зокрема, шляхом виступів в режимі відеоконференції, надання письмових пояснень, направлення необхідних юридичних документів тощо.