Благодійник Денис Парамонов придбає для Інституту серця сучасний УЗД-апарат

Після звернення від Інституту серця благодійник Денис Парамонов придбає для медустанови сучасний УЗД-апарат

Флагман української трансплантології Інститут серця буде забезпечено сучасним апаратом для ультразвукових досліджень пацієнтів. Новітній апарат для медустанови придбає меценат та благодійник Денис Парамонов. Про це йдеться на сайті Благодійного фонду Дениса Парамонова.

З проханням допомогти в забезпеченні УЗД-апаратом до Фонду звернулося керівництво Інституту серця. Оскільки це медичне устаткування є дуже дороговартісним, самотужки медустанова не може його придбати, адже й так працює на межі своїх можливостей. Разом з тим пацієнтам потрібно проводити діагностику і зазвичай ці процеси не можуть чекати – потрібно рятувати життя людей, а точний діагноз є запорукою подальшого ефективного лікування.

Меценат та засновник однойменного Благодійного фонду Денис Парамонов підкреслив, що за останні роки він разом з командою стали надійними партнерами для Інституту серця, забезпечуючи його новітнім медичним устаткуванням.

«На жаль, у нинішніх реаліях лікарня не має змоги самостійно придбати апарат, вартість якого обчислюється мільйонами гривень. Саме тому ми знову і знову включаємось - щоб підтримати лікарів, які щодня рятують життя, і забезпечити їх тим, без чого неможлива точна діагностика», – зазначив Денис Парамонов.

Наразі вже проведено тендер на предмет придбання сучасного УЗД-апарату – залишилося лише підписати відповідні договори з постачальником цього унікального обладнання.