У лікарнях Тернополя залишаються 45 поранених після ракетного удару РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Після російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада у медичних закладах області продовжують лікування 45 постраждалих
фото: ДСНС

Загалом за медичною допомогою звернулися 95 постраждалих

Після російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада у медичних закладах області продовжують лікування 45 постраждалих, із них семеро перебувають у реанімації. Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА Ольга Ярмоленко, пише «Главком».

За її словами, ще п’ятьох пацієнтів медикам уже вдалося виписати, а двох – перевели до опікового центру в інші лікарні.

Серед тих, хто залишається під наглядом лікарів, – 32 дорослих та 13 дітей.

«На даний момент в лікувальних закладах області перебуває 45 осіб. У реанімації – семеро пацієнтів», – зазначила Ярмоленко.

Раніше повідомлялося, що загалом за медичною допомогою звернулися 95 постраждалих – частині з них допомогу надали амбулаторно.

Нагадаємо, у Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи після влучання російської ракети у багатоквартирний будинок. 

Роботи тривали чотири доби. Залучено підрозділи ДСНС із дев’яти областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5-6 поверхів.

Загинули 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано – 94, з них 18 дітей. Врятовано – 46 людей, з них 7 дітей. На жаль, безвісти зниклими вважаються шестеро людей, з них одна дитина. Вивезено близько 1298 тонн будівельного сміття.

Під час робіт рятувальники знайшли трьох домашніх тварин (двох кішок та папугу) і передали їх власникам. Тривають слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі внаслідок російського ракетного удару 19 листопада загинула фармацевтка Марія Палагнюк разом із маленькими дітьми – п'ятирічною донькою та півторарічним сином.

Також «Главком» розповідав історію подружжя, яке врятувалось від атаки. Родина вийшла з будинку, куди через кілька хвилин влучила російська ракета.  Також повідомлялось про те, як рятувальники дістали з-під завалів сина Оксани Кобель. «З-під завалів дістали постраждалого. Він – живий!», – йшлося у повідомленні міського голови Тернополя Сергія Надала.

