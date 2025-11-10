У Запоріжжі стався вибух у лікарні: є поранений (фото)

Чоловіку надається медична допомога

У Запоріжжі в одній з лікарень в палаті вибухнув боєприпас. Внаслідок чого поранено чоловіка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Запорізької області.

«10 листопада о 10:30 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух невстановленого боєприпасу в палаті однієї із міських лікарень. У результаті події поранений чоловік. Йому надається медична допомога», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Триває перевірка, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

До слова, увечері, 5 листопада, в одному з торгівельних центрів міста Києва пролунав вибух. За повідомленням поліції, п'яний чоловік підірвав страйкбольну гранату.

Раніше в Овручі на Житомирщині чоловік у поїзді підірвав гранату. Відомо про чотирьох загиблих та двох поранених. Також є попередня інформація, що чоловік, який здійснив підрив, був у розшуку.