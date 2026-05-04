Кемерон Діас втретє стала мамою: стало відомо ім’я та стать дитини

Голлівудська акторка Кемерон Діас та її чоловік, музикант Бенджі Медден, втретє стали батьками. У подружжя народився син Наутас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис фронтмена рок-гурту Good Charlotte в Instagram.

Чоловік акторки опублікував у соцмережах символічне зображення піратського корабля з іменем новонародженого – Наутас Медден. Музикант зазначив, що вони з Кемерон почуваються надзвичайно щасливими та благословенними через появу третьої дитини.

За словами Бенджі, наразі вся родина насолоджується спільним часом, а діти ростуть здоровими та щасливими.

Попри публічність, пара продовжує дотримуватися принципу приватності: вони не показують обличчя дітей у соцмережах і вкрай рідко обговорюють деталі сімейного життя в інтерв'ю.

Кемерон Діас неодноразово наголошувала, що шлях до материнства був для неї довгим та емоційним, тому зараз вона почувається абсолютно реалізованою. Акторка відкрито говорить про досвід народження дітей у зрілому віці, зауважуючи, що прагне залишатися енергійною та життєво важливою для своїх нащадків якомога довше.

В одному з інтерв'ю знаменитість жартувала, що тепер її головне завдання – прожити понад 100 років, аби завжди бути поруч із дітьми та підтримувати їх.

Нагадаємо, Кемерон Діас та Бенджі Медден одружилися у 2015 році. Подружжя вже виховує шестирічну доньку Реддікс Вайлдфлауер та дворічного сина Кардинала, який з’явився на світ у 2024 році. Після народження другої дитини інсайдери повідомляли, що пара завжди мріяла про велику родину, оскільки обоє обожнюють роль батьків.

