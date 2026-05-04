Кемерон Діас втретє стала мамою: стало відомо ім’я та стать дитини

Валерія Поліщук
glavcom.ua
Валерія Поліщук
Акторка та її чоловік вже розкрили ім’я новонародженого
фото: STUART C. WILSON

Подружжя виховує шестирічну доньку Реддікс Вайлдфлауер та дворічного сина Кардинала

Голлівудська акторка Кемерон Діас та її чоловік, музикант Бенджі Медден, втретє стали батьками. У подружжя народився син Наутас. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис фронтмена рок-гурту Good Charlotte в Instagram.

Чоловік акторки опублікував у соцмережах символічне зображення піратського корабля з іменем новонародженого – Наутас Медден. Музикант зазначив, що вони з Кемерон почуваються надзвичайно щасливими та благословенними через появу третьої дитини.

За словами Бенджі, наразі вся родина насолоджується спільним часом, а діти ростуть здоровими та щасливими.

Попри публічність, пара продовжує дотримуватися принципу приватності: вони не показують обличчя дітей у соцмережах і вкрай рідко обговорюють деталі сімейного життя в інтерв'ю.

Кемерон Діас неодноразово наголошувала, що шлях до материнства був для неї довгим та емоційним, тому зараз вона почувається абсолютно реалізованою. Акторка відкрито говорить про досвід народження дітей у зрілому віці, зауважуючи, що прагне залишатися енергійною та життєво важливою для своїх нащадків якомога довше.

В одному з інтерв'ю знаменитість жартувала, що тепер її головне завдання – прожити понад 100 років, аби завжди бути поруч із дітьми та підтримувати їх.

Нагадаємо, Кемерон Діас та Бенджі Медден одружилися у 2015 році. Подружжя вже виховує шестирічну доньку Реддікс Вайлдфлауер та дворічного сина Кардинала, який з’явився на світ у 2024 році. Після народження другої дитини інсайдери повідомляли, що пара завжди мріяла про велику родину, оскільки обоє обожнюють роль батьків.

Раніше повідомлялося, що ведуча 1+1 45-річна Соломія Вітвіцька чекає на первістка. Батьком дитини став наречений телеведучої - військовий Олексій Ситайло. 

Кемерон Діас втретє стала мамою: стало відомо ім’я та стать дитини
Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція
З'явилися нові фото репетицій учасників Євробачення за 3 травня
Лілія Сандулеса прокоментувала гучний скандал з Іво Бобулом та розповіла про новий шлюб
Каменських вперше вийшла на зв’язок після новин про розлучення
Ще одна актриса пішла з «Кварталу 95»

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

