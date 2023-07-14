Автопробіг та білі птахи. Вінничани вшанували пам’ять загиблих внаслідок минулорічного теракту (фото)

О 10:46 відбулося офіційне відкриття стели пам'яті. Саме в цей час пролунали перші вибухи у місті минулого року

Сьогодні, 14 липня, у Вінниці влаштували автопробіг у пам'ять про загиблих внаслідок ракетного теракту у центру міста, який стався рік тому. А також відбулося офіційне відкриття стели памʼяті, на якій 29 білих птахів, що здіймаються в небо. Про це передає «Суспільне».

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Автопробіг розпочався близько 9 ранку на парковці одного із супермаркетів міста по Хмельницькому шосе і завершився на площі Перемоги.

У колону по два автомобілі вишикувалися до сотні машин. Попереду – автівки синього та жовтого кольорів. На одному з них – номерний знак з датою трагедії. На іншому – напис «Вінниця». Водії кріпили на автівки українські прапори, білі полотна з фотографіями загиблих та улюбленою фразою Володимира Даценка – «Рабів до раю не пускають».

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Після хвилини мовчання – у супроводі патрульних, колона виїхала на Хмельницьке шосе та попрямувала до Площі Перемоги. Там зібралися рідні, друзі, знайомі загиблих від ракетного обстрілу.

О 10:46 відбулося офіційне відкриття стели пам'яті. Саме в цей час пролунали перші вибухи у місті минулого року.

29 білих птахів із портретами та іменами загиблих мирних мешканців здіймаються у небо – такий вигляд має стела пам’яті. Довкола неї – сакури. Їх тиждень тому висадили рідні загиблих. Облаштували сквер та памʼятний знак на парковці, куди влучила одна з російських ракет типу «Калібр».

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У Вінниці вшанували пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару

Після освячення стели, присутні поклали квіти до її підніжжя.

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Сьогодні, 14 липня, у Вінниці приспущено державний прапор, а також обмежено проведення розважально-концертних заходів і заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства, й в громадському транспорті.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.