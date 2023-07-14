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Автопробіг та білі птахи. Вінничани вшанували пам’ять загиблих внаслідок минулорічного теракту (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Автопробіг та білі птахи. Вінничани вшанували пам’ять загиблих внаслідок минулорічного теракту (фото)
29 білих птахів із портретами та іменами загиблих мирних мешканців здіймаються у небо
фото: Суспільне Вінниця

О 10:46 відбулося офіційне відкриття стели пам'яті. Саме в цей час пролунали перші вибухи у місті минулого року

Сьогодні, 14 липня, у Вінниці влаштували автопробіг у пам'ять про загиблих внаслідок ракетного теракту у центру міста, який стався рік тому. А також відбулося офіційне відкриття стели памʼяті, на якій 29 білих птахів, що здіймаються в небо. Про це передає «Суспільне».

Автопробіг розпочався близько 9 ранку на парковці одного із супермаркетів міста по Хмельницькому шосе і завершився на площі Перемоги. 

У колону по два автомобілі вишикувалися до сотні машин. Попереду – автівки синього та жовтого кольорів. На одному з них – номерний знак з датою трагедії. На іншому – напис «Вінниця». Водії кріпили на автівки українські прапори, білі полотна з фотографіями загиблих та улюбленою фразою Володимира Даценка – «Рабів до раю не пускають».

Автопробіг та білі птахи. Вінничани вшанували пам’ять загиблих внаслідок минулорічного теракту (фото) фото 1
Автопробіг та білі птахи. Вінничани вшанували пам’ять загиблих внаслідок минулорічного теракту (фото) фото 2

Після хвилини мовчання – у супроводі патрульних, колона виїхала на Хмельницьке шосе та попрямувала до Площі Перемоги. Там зібралися рідні, друзі, знайомі загиблих від ракетного обстрілу.

О 10:46 відбулося офіційне відкриття стели пам'яті. Саме в цей час пролунали перші вибухи у місті минулого року.

29 білих птахів із портретами та іменами загиблих мирних мешканців здіймаються у небо – такий вигляд має стела пам’яті. Довкола неї – сакури. Їх тиждень тому висадили рідні загиблих. Облаштували сквер та памʼятний знак на парковці, куди влучила одна з російських ракет типу «Калібр».

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У Вінниці вшанували пам’ять загиблих внаслідок ракетного удару

Після освячення стели, присутні поклали квіти до її підніжжя.

Сьогодні, 14 липня, у Вінниці приспущено державний прапор, а також обмежено проведення розважально-концертних заходів і заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та ресторанного господарства, й в громадському транспорті.

Нагадаємо, 14 липня 2022 року Росія завдала ракетних ударів по Вінниці. Цілями стали цивільні об'єкти в центрі міста.

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Теги: трагедія Вінниця тероризм ракета

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