Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні
Зеленський отримав сигнал підтримки від прем’єра Бельгії
фото: скриншот з відео

Бельгія підтвердила готовність підтримати Україну фінансово

Президент України Володимир Зеленський на полях засідання Європейської ради у Брюсселі 18 грудня зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером і отримав від нього позитивний сигнал щодо майбутнього фінансування України. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, передає «Главком».

Очільники Бельгії та України обговорили питання фінансової підтримки України та погодились щодо його невідкладності.

«Що стосується прем'єр-міністра Бельгії, я думаю, що, по-перше, ми добре з ним поговорили. Ми розуміємо одного», – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що розуміє ризики, про які говорить Барт де Вевер.

«Але ми в війні. На мій погляд, ми знаходимося в більших ризиках», – додав президент України. 

«Важливо те, що сигнал йде від нього, що ми безумовно в будь-якому випадку повинні вирішити питання підтримки сьогодні або в ці дні так, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки», – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності. 

Читайте також:

Теги: фінансування Володимир Зеленський Україна президент Бельгія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підписав укази для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею кадрів
Президент України підписав укази про нові призначення суддів
15 грудня, 17:00
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
США змінюють свою стратегію національної безпеки. А що робить Україна?
8 грудня, 08:21
Президенту Зеленському слід правильно комунікувати з суспільством, вважає Костенко
«Пам'ятники Зеленському стоятимуть на всіх головних площах країни». Нардеп назвав умову
7 грудня, 18:24
Президент: Я призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
4 грудня, 21:57
Жінку засудили до восьми років позбавлення волі
Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ
30 листопада, 20:15
Рої Розенбліт змінить Міхаеля Бродського, нинішнього главу дипломатичного представництва в Києві
Ізраїль призначив нового посла в Україні
23 листопада, 17:31
Трамп заявив, що Україна має погодитись на мирний план США
Заява Трампа, атака на Дніпропетровщину: головне за ніч
22 листопада, 07:58
Чехія наполягає на «формулі миру» України
Чехія виступила проти «мирного плану» Трампа для України
21 листопада, 09:50
Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»
Зеленський провів зустріч із фракцією «Слуга народу»: про що говорили
20 листопада, 23:26

Політика

Військова омбудсменка Ольга Решетилова прокоментувала найпоширеніші причини СЗЧ
Військова омбудсменка Ольга Решетилова прокоментувала найпоширеніші причини СЗЧ
Заморожені активи РФ для України: Туск заявив про переломний момент
Заморожені активи РФ для України: Туск заявив про переломний момент
Президент пояснив, якими мають бути гарантії безпеки
Президент пояснив, якими мають бути гарантії безпеки
Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні
Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні
Вступ України до ЄС може бути прискорений – президент
Вступ України до ЄС може бути прискорений – президент
Зеленський попередив, що Україна ризикує скоротити виробництво БпЛА через нестачу коштів
Зеленський попередив, що Україна ризикує скоротити виробництво БпЛА через нестачу коштів

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Сьогодні, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua