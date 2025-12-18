Зеленський підтвердив сигнал Бельгії про допомогу Україні

Бельгія підтвердила готовність підтримати Україну фінансово

Президент України Володимир Зеленський на полях засідання Європейської ради у Брюсселі 18 грудня зустрівся з прем’єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером і отримав від нього позитивний сигнал щодо майбутнього фінансування України. Про це він заявив на пресконференції у Брюсселі, передає «Главком».

Очільники Бельгії та України обговорили питання фінансової підтримки України та погодились щодо його невідкладності.

«Що стосується прем'єр-міністра Бельгії, я думаю, що, по-перше, ми добре з ним поговорили. Ми розуміємо одного», – повідомив Зеленський.

Він наголосив, що розуміє ризики, про які говорить Барт де Вевер.

«Але ми в війні. На мій погляд, ми знаходимося в більших ризиках», – додав президент України.

«Важливо те, що сигнал йде від нього, що ми безумовно в будь-якому випадку повинні вирішити питання підтримки сьогодні або в ці дні так, щоб Україна не залишилась без фінансової підтримки», – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що за відсутності фінансування навесні, зокрема у вигляді репараційної позики, Україна буде змушена у кілька разів зменшити виробництво бойових дронів, а також скоротити власні далекобійні спроможності.