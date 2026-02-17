Головна Київ Новини
Сів не в той тролейбус: поліція врятувала восьмирічного хлопчика, який загубився у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Сів не в той тролейбус: поліція врятувала восьмирічного хлопчика, який загубився у Києві
Спецпризначенці супроводили школяра додому та передали батькам
фото: Національна поліція Укрвїни

Жінка відпустила сина погуляти поблизу будинку з умовою повернутися о 18:00, але хлопчик відійшов занадто далеко

У Солом’янському районі Києва спецпризначенці поліції повернули матері восьмирічного хлопчика, який заблукав під час прогулянки. Про це повідомили в пресслужбі поліції Києва, інформує «Главком».

Як встановили правоохоронці, під час прогулянки неповнолітній відійшов далеко від будинку та сів у тролейбус, намагаючись повернутися додому, але загубився. До поліції надійшло повідомлення про дитину, яка без супроводу дорослих перебуває на зупинці громадського транспорту на вулиці Освіти.

За кілька хвилин на місце прибули бійці полку поліції особливого призначення № 2. Поліцейські поспілкувалися з хлопчиком, дізналися, що йому вісім років і він навчається у другому класі місцевої школи. Правоохоронці встановили контакт із директоркою навчального закладу та отримали номер телефону матері.

Як з’ясувалося, ввечері жінка відпустила сина погуляти поблизу будинку з умовою повернутися о 18:00, але хлопчик відійшов занадто далеко. Намагаючись повернутися додому, він сів не в той тролейбус і остаточно загубив орієнтири.

Спецпризначенці супроводили школяра додому та передали батькам. Крім того, вони провели профілактичну бесіду з матір’ю щодо необхідності постійного контролю за дозвіллям дитини та дотримання правил безпечної поведінки у місті.

Нагадаємо, співробітники Кінологічного центру поліції в Київській області успішно відшукали малолітнього мешканця Білоцерківщини, який, образившись на батьків, вирішив їх «налякати» і не повернувся додому. До пошукової операції долучився кінологічний розрахунок – співробітник центру Євген та його вірна помічниця, бельгійська вівчарка на прізвисько Весна. Завдяки спільним зусиллям поліцейських та чотирилапого помічника, хлопчик був знайдений і повернутий додому втомленим, але неушкодженим.

поліція жінка Київ дитина

