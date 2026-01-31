Відстрочка, надбавки, бронювання та воєнний стан: що змінить з 1 лютого
У лютому в Україні буде продовжено воєнний стан
У лютому 2026 року для військовозобов'язаних та військових почне діяти низка нових впроваджень. Більшість з них стосується відстрочки, бронювання від мобілізації та додаткових виплат. «Главком» зібрав головні зміни для українців у лютому.
Зміст
- Бронювання від мобілізації
- Доплати для енергетиків та комунальників
- Відстрочка від мобілізації
- Відпустки для військових
- Продовження воєного стану
Бронювання від мобілізації
З лютого 2026 року зміниться порядок бронювань військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №1608 від 8 грудня 2025 р.
До слова, у січня глава держави Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову вирішити проблеми з примусовою мобілізацією, а також контрактною армією.
Доплати та бронювання енергетиків та комунальників
Президент України Володимир Зеленський повідомляв про рішення щодо повного бронювання працівників, які залучені до відновлення критичної інфраструктури.
До того ж працівники енергетичних компаній, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт, отримають надбавки у 20 тис. грн. Ці доплати отримають енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники.
Відстрочка від мобілізації
З 1 лютого 25-річні студенти продовжать навчання з відстрочкою 15 січня 2026 року. Тому що Верховна Рада не підтримала законопроєкт щодо скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком понад 25 років.
Також напередодні лютого у «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Цією послугою можна скористатися, якщо військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.
Як отримати відстрочку онлайн:
- Подайте запит у застосунку «Резерв+».
- Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
- Якщо підстави підтверджуються – відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.
Відпустки для військових
З третього лютого звільненим з полону військовослужбовцям будуть надавати додаткові відпустки. Про це йдеться у законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Цей закон підписав Володимир Зеленський.
Тож з лютого військовослужбовці, звільнені з полону, отримають право на додаткову відпустку строком на 90 днів зі збереженням грошового забезпечення.
Продовження воєнного стану
З третього лютого 2026 року буде продовжено воєнний стан в Україні. 14 січня 2025 року депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів.
