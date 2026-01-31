Головна Країна Суспільство
Відстрочка, надбавки, бронювання та воєнний стан: що змінить з 1 лютого

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Відстрочка, надбавки, бронювання та воєнний стан: що змінить з 1 лютого
У лютому 2026 року звільненим з полону військовослужбовцям будуть надавати додаткові відпустки
фото з відкритих джерел

У лютому в Україні буде продовжено воєнний стан

У лютому 2026 року для військовозобов'язаних та військових почне діяти низка нових впроваджень. Більшість з них стосується відстрочки, бронювання від мобілізації та додаткових виплат. «Главком» зібрав головні зміни для українців у лютому.

Зміст

Бронювання від мобілізації

З лютого 2026 року зміниться порядок бронювань військовозобов'язаних працівників критично важливих підприємств. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №1608 від 8 грудня 2025 р.

До слова, у січня глава держави Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову вирішити проблеми з примусовою мобілізацією, а також контрактною армією.

Доплати та бронювання енергетиків та комунальників

Президент України Володимир Зеленський повідомляв про рішення щодо повного бронювання працівників, які залучені до відновлення критичної інфраструктури.

До того ж працівники енергетичних компаній, які залучені до аварійно-відновлювальних робіт, отримають надбавки у 20 тис. грн. Ці доплати отримають енергетики, тепловики, газовики, комунальники та залізничники.

Відстрочка від мобілізації

З 1 лютого 25-річні студенти продовжать навчання з відстрочкою 15 січня 2026 року. Тому що Верховна Рада не підтримала законопроєкт щодо скасування відстрочки від мобілізації для студентів віком понад 25 років.

Також напередодні лютого у «Резерв+» з’явилась відстрочка для тих, у кого один з батьків має інвалідність І чи ІІ групи. Цією послугою можна скористатися, якщо військовозобов’язаний є єдиною повнолітньою дитиною людини з інвалідністю і в сім’ї є тільки один із батьків.

Як отримати відстрочку онлайн:

  • Подайте запит у застосунку «Резерв+».
  • Система автоматично перевірить дані у державних реєстрах.
  • Якщо підстави підтверджуються – відстрочка автоматично надається, а інформація про неї з’являється у вашому електронному військово-обліковому документі.

Відпустки для військових

З третього лютого звільненим з полону військовослужбовцям будуть надавати додаткові відпустки. Про це йдеться у законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Цей закон підписав Володимир Зеленський.

Тож з лютого військовослужбовці, звільнені з полону, отримають право на додаткову відпустку строком на 90 днів зі збереженням грошового забезпечення.

Продовження воєнного стану

З третього лютого 2026 року буде продовжено воєнний стан в Україні. 14 січня 2025 року депутати Верховної Ради проголосували за продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів.

