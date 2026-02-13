Головна Країна Суспільство
В Україні зміниться мобілізація. Веніславський розповів, чого очікувати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
В Україні зміниться мобілізація. Веніславський розповів, чого очікувати
Федір Веніславський висловився про порушення зі сторони військовозабов’язаних
фото з відкритих джерел

Федір Веніславський прокоментував конфлікти з ТЦК

Мобілізація в Україні зазнає значних змін. Рада планує вирішити питання конфліктів з ТЦК, які відбуваються під час мобілізаційних заходів. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Федір Веніславський в коментарі ТСН, пише «Главком».

За словами Веніславського, в першу чергу необхідно зменшити кількість конфліктів під час мобілізації. «Потрібно згадати, що казав президент про те, щоб мінімізувати випадки, які супроводжуються конфліктами під час мобілізації. Це одне з ключових завдань, яке розуміє і комітет, і президент озвучив, і міністр оборони Михайло Федоров розуміє. Тобто мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб територіальні центри комплектування (ТЦК) не звинувачували у порушенні прав людини і щоб Російська Федерація не використовувала це як складову своєї інформаційно-психологічної війни», – розповів нардеп.

Водночас Федір Веніславський зауважив, що порушення є й зі сторони військовозобов'язаних, які не виконують військового обов’язку. «Йдеться про обов’язок прийти до ТЦК за викликом», – пояснив Веніславський.

Веніславський розповів, що через ці питання Міністерство оборони України напрацьовує свої пропозиції. «Я думаю, що найближчим часом вони будуть презентовані комітету. Далі ми зможемо їх більш широко обговорювати. Йдеться про те, щоб життя тих, хто не виконує свій конституційний обов’язок із захисту України, не було б простішим, ніж життя тих, хто, наприклад, не сплачує аліменти. Зараз до неплатників аліментів застосовуються більш жорсткі заходи, ніж до тих, хто ухиляється від призову на військову службу», – додав він.

Депутат також зауважив, що нові впровадження мають допомогти одночасно вирішити питання конфліктів та ухилення від служби.

Нагадаємо, що протягом 2025 року Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини отримав понад 6 тис. звернень від громадян про порушення прав людини під час мобілізації. Офіс омбудсмена отримав 6 127 таких звернень, 2024 року – понад 3 тис. звернень, 2023 – понад 500, а 2022 – 18. 

До слова, Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт №13574, який передбачає річну відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних та резервістів віком до 25 років, що добровільно відслужили за програмою «Контракт 18-24». Закон має доповнити статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 

