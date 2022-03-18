Скільки коштує оренда житла в столиці під час війни

Розповідаємо, як змінилася ситуація на ринку нерухомості для оренди

Ціни в Києві бʼють антирекорди

Війна в Україні змінила майже всі сфери життєдіяльності, змусила українців страждати, а певний бізнес остаточно припинити свою діяльність. Змінилися і ціни, особливо на нерухомість. В одних містах її вартість просто зашкалює, а в інших, навпаки, значно знизилась порівняно з рівнем довоєнним. Київ тепер у когорті тих міст, де вартість оренди впала. Про це пише «Сьогодні».

Оренда студії та однокімнатної квартири

Під час моніторингу цін на сайті оголошень OLX складається враження, що студії та однокімнатні квартири зрівняли у вартості. Адже як одну, так і іншу можна орендувати за 5-12 тис. грн на місяць.

Оренда двокімнатної квартири

Вартість оренди двокімнатної квартири, порівняно з довоєнним часом, зменшилася в кілька разів. Тепер цілком реально знайти квартиру в центрі міста вартістю до 10 тис. грн.

Оренда будинків

Будинків у Києві та Київській області здають в оренду небагато. Нам вдалося знайти варіант у Дарницькому районі з підвалом, банею та чаном за ціною 35 тис. грн. та будинок на Оболоні за $1399.

Поблизу Києва в Ірпені теж є варіанти. Ось приклад будинку з трьома кімнатами за доволі низькою ціною – 8 тис. грн.

Здають в оренду й елітні будинки на Печерську. Вартість їх – приблизно 300 тис. грн на місяць.

Нагадаємо, оренда хмельницьких квартир «підскочила» до 22 тис. грн. Мер пригрозив вилучати житло у спекулянтів.

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