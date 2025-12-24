Головна Країна Суспільство
Білецький розповів про справжній стан справ росіян на фронті

Іванна Гончар
За словами Білецького, росіяни хочуть переконати весь світ у тому, що готові воювати дуже довго, але це не так
Білецький каже, що прибуття особового складу росіян не перекриває їхні втрати на лінії бойового зіткнення

Росіяни зараз значно успішніші в повітряному терорі України, ніж на лінії бойового зіткнення. Про це заявив бригадний генерал Третього армійського корпусу Андрій Білецький в інтерв'ю для каналу «Бомбардир», пише «Главком».

За словами Білецького, росіяни хочуть переконати весь світ у тому, що готові воювати дуже довго, але це не так.

«Вони (росіяни – «Главком») вже видихаються. Якість особового складу вже давно назвичайно жахлива, але бойова підготовка деградує з кожним місяцем все більше. Не скажу, що у нас все покращується, але там все надзвичайно криво і погано», – каже військовий.

Білецький порівняв Україну та Росію з боксерами у 12 раунді, зазначивши, що обидві сторони виснажені. 

«Ми думаємо зараз про наш стан і виснаження, але я думаю, що у росіян зараз стан плюс-мінус такий же», – заявив Білецький.

Генерал продовжив про те, що за всіма даними української розвідки та за інформацією західних союзників, прибуття особового складу росіян не перекриває їхні втрати на лінії бойового зіткнення.

«Катастрофічна ситуація по всім видам озброєння у росіян, бронетехніка артсистеми і так далі», – сказав він.

Як повідомлялось, у середньому РФ витрачає на війну 213 млрд рублів на тиждень ($2,7 млрд). Ця сума могла б стати річним бюджетом для великого російського регіону. Російська влада продовжує збільшувати фінансування війни проти України, навіть зі значним перевищенням закладеного бюджету.

До слова, колишній державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що стратегія примусу України до поступок Росії не зможе зупинити війну, оскільки російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у компромісі й досі вірить у можливість досягти своїх цілей силою. 

