Bloomberg: Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Bloomberg: Європа переконує Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу
Мерц, Макрон, Зеленський, Стармер та Туск на зустрічі в Києві в травні
фото: Bloomberg

Європа все ще сподівається, що Трамп визнає Путіна перешкодою для миру

Європейські лідери глибоко стурбовані спробами США укласти угоду, яка була розроблена разом з Росією і означатиме капітуляцію Заходу. Це підірвало довіру до адміністрації Дональда Трампа на континенті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За даними агенства, головною метою Європи є уникнення ситуації, в якій президент України Володимир Зеленський буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитися на угоду без будь-яких серйозних американських гарантій безпеки. Європейські чиновники заявляють, що це не буде справедливим миром і лише сприятиме майбутній ширшій війні з Росією.

Європа, і зокрема Велика Британія, все ще сподівається, що Трамп повернеться до своєї жовтневої позиції, визнає Путіна перешкодою для миру і посилить тиск на російську економіку. Але лідери також побоюються, що він може відмовитися від війни, якщо не зможе досягти угоди.

Існують різні версії того, як це може виглядати, заявив західноєвропейський чиновник. Найгірший сценарій – це зняття тиску на Росію, блокування використання зброї США Україною та припинення обміну розвідданими з Києвом, що залишить Європу справді наодинці.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що в понеділок вирушить до Лондона для важливої зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

війна Донеччина Володимир Зеленський

