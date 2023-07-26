Більшість областей накриють дощі та грози: прогноз погоди на 26 липня

Значні дощі сьогодні підуть на Волині, Рівненщині, Житомирщині та Прикарпатті

У низці областей очікуються сильні пориви вітру

У середу 26 липня в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність. Дощі охоплять переважну частину регіонів, окрім східних та більшості південних. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У західних, північних, більшості центральних та Одеській областях підуть короткочасні дощі, грози. Уночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, вдень подекуди на Прикарпатті очікуються значні дощі. На решті території – без опадів.

Вітер подме південний, південно-західний, 7-12 м/с. Уночі в Карпатах, а вдень у північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

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Температура вночі становитиме 17-22°, вдень – 27-32°. На півдні Одещини та в Криму прогріється до 35°, у західних та Житомирській областях – 21-26°. У Карпатах вночі очікується 11-16°, вдень – 16-21°.

Прогноз погоди на 26 липня інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області сьогодні також спостерігатиметься мінлива хмарність. Підуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами.

Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 м/с. Удень місцями пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура вночі на Київщині становитиме 17-22°, вдень прогріється до 27-32°. У столиці вночі синоптики обіцяють 20-22°, вдень – 27-29°.