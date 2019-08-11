Біля окупованого Донецьку сталося забруднення водосховища



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У Нижньо-Кальміуському водосховищі берег усіяний дохлою рибою

Жителі окупованого Донецька масово скаржаться у соцмережах на загибель риби у річці Кальміус. У «МОЗ ДНР», своєю чергою, заявляють про органічне забруднення води Нижньо-Кальміуського водосховища. Про це повідомляють «Новости Донбасса».

Так, за результатами санітарно-хімічних і мікробіологічних досліджень від 8-9 серпня 2019 року встановлено факт невідповідності води Нижньо-Кальміуського водосховища за такими показниками:

запах у 3 рази,

біологічне споживання кисню в 1,5 раза,

завислі речовини в 2 рази,

нафтопродукти в 2,5 рази, феноли в 3 рази,

марганець у 5 разів,

індекс ЛКП (лактозопозитивна кишкова паличка) становить 7 000 000 в 1 дм куб. (за норми не більш як 5000 в 1 дм куб.). Читайте також На Одещині масово гинуть креветки і риба 4 Липня, 11:30 Через неймовірну спеку у водоймах Київщини може загинути риба 20 Червня, 12:26



У Кальміусі померли раки і риба, які розкладаються біля берегів

Причини наразі невідомі. Наступний відбір проб води водоймища запланований на 12 серпня.

Нагадаємо, Держагентство водних ресурсів склало рейтинг забруднювачів води. Майже дві третини підприємств, що увійшли до антирейтингу «ТОП-100» розташовані на території 5 областей: Дніпропетровська – 24; Донецька – 19; Львівська – 7, Харківська – 7, Луганська – 6.